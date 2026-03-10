Verdemar alerta de vertidos y malos olores en la Dársena de La Galera mientras el río de la Miel queda bloqueado por las ampliaciones portuarias.

Las obras de ampliación del Puerto de Algeciras, que buscan aumentar la capacidad de carga hasta 800.000 remolques en 2030, están dejando una huella ambiental preocupante, según los ecologistas. Verdemar-Ecologistas en Acción explica que la dársena de La Galera, donde atracan los ferris, acumula vertidos de aguas residuales debido al estrechamiento que sufre la apertura del río de la Miel hacia el puerto.

El río de la Miel, que atraviesa la ciudad de Algeciras, recibe de manera constante vertidos fecales procedentes de la red de saneamiento y de pluviales. Este flujo contaminante desemboca directamente en la dársena, donde ahora, con las obras, se queda estancado. El resultado: malos olores, proliferación de mosquitos y otros insectos que afectan tanto a la población como al medio ambiente local.

Verdemar exige al Ayuntamiento la reconducción de la red de pluviales para impedir que los vertidos lleguen al río y propone iniciar un proceso de recuperación del río de la Miel. “Es hora de devolver a la ciudad un espacio natural que alguna vez fue emblemático y que hoy está oculto tras la expansión portuaria”, señalan desde la organización a través de una nota de prensa difundida este martes.

Las obras del Puerto de Algeciras, ejecutadas por la Unión Temporal de Empresas Dragados y Manuel Alba desde enero de 2024, incluyen la ampliación del muelle de Galera con una nueva explanada de casi 19.000 metros cuadrados y un muelle de cierre de 150 metros, donde se habilitarán dos nuevas rampas de carga adaptadas a los buques actuales. La inversión asciende a casi 20 millones de euros y la obra tiene un plazo de ejecución de 30 meses.