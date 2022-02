La Junta invertirá 8,6 millones de euros en la reforma de la residencia de ancianos de San José Artesano

La Junta de Andalucía ha presentado este jueves la reforma integral de la residencia de ancianos de San José Artesano, en Algeciras, que contará con un presupuesto de 8,6 millones de euros. La principal novedad de la rehabilitación del edificio, que después de 10 años aguardándola presenta importantes deficiencias en la fachada, será la creación de unidades de convivencia de 16 personas con estancias comunes para que los 96 usuarios tengan una vida "más humanizada", como ha explicado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

Además de Ruiz, han estado presentes el alcalde, José Ignacio Landaluce; el director general de Personas Mayores, Pedro Mancha; la delegada provincial de Igualdad, Ana Fidalgo, la subdelegada de la Junta en la comarca, Eva Pajares, y concejales del equipo de gobierno, entre ellos los de Ciudadanos, Sergio Pelayo y Montserrat Barroso, partido que ostenta esta consejería.

El proyecto propone mejorar las condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y accesibilidad del edificio con la reforma integral de las seis plantas de habitaciones, de la cuarta a la novena. También se renovarán revestimientos y solería de la planta baja, donde se reformarán los aseos. Además, se propone la mejora de la eficiencia energética del edificio con la instalación de doble cristal, un sistema para calentar el agua a través de la energía solar, la sustitución de las luces por leds y placas fotovoltaicas. "Si ahorramos en electricidad podremos contratar más personal", ha afirmado la consejera.

Cada una de las seis plantas de habitaciones estará configurada como una unidad de convivencia para 16 personas con seis habitaciones dobles y cuatro individuales, zonas de estar, comedor y dependencias de servicios y cuidados.

"La directora me ha comentado que lleva 10 años esperando. Desde mi llegada a la consejería tenía esta residencia en el punto de mira porque no me parecía que fuera digna. Le debemos nuestra vida a la tercera edad y todo lo que necesita. Es una prioridad. Nos encontramos la residencia en este estado y nos pusimos manos a la obra para buscar el dinero y darle no solo un lavado de cara, sino una reforma integral y completa con un presupuesto de 8,6 millones de euros", ha explicado Rocío Ruiz.

La reforma dotara al edificio de una mejor accesibilidad y se rehabilitarán las cubiertas para eliminar filtraciones. También se mejorará la seguridad contra incendios.

La consejería ha explicado que su consejería ha conseguido "reducir a la mitad" la lista de espera para que personas con discapacidad en situación de dependencia, situaciones muy graves puedan acceder a un recurso. "Se han multiplicado por 10 las plazas en centros para que las personas tengan lo que les pertenece por derecho", ha explicado.

Ruiz ha recordado que la Junta también tiene en marcha un proyecto para instalar un centro integral de servicios en El Cobre "novedoso y pionero". "Será una pequeña ciudad de cuidados que va a salir a licitación pronto en el que personas de distintas generaciones podrán compartir su vida en un ambiente sostenible y con vegetación con diferentes módulos centrados en la persona: apartamentos con pareja, atención para hijos con discapacidad".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha agradecido esta inversión a la Junta. "La directora de la residencia y yo llevamos 10 años llorando para que se mejore el edificio. Es una actuación importante para personas que más lo necesiten. La consejera trabaja permanentemente. Yo antes no sabía quienes eran los consejeros y ahora se preocupan por entender a los residentes de la tercera edad", ha indicado.

Landaluce también se ha referido al proyecto de El Cobre. "Tendrá una inversión de casi 25 millones de euros para un proyecto donde se mezclará la juventud con la tercera edad, como en otros países más avanzados. Es un proyecto maravilloso con el que vamos a ser pioneros en Andalucía y lo vamos a tener en Algeciras", ha destacado.

La reforma integral de la residencia se realizará con cargo al Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.