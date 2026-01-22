La Junta investiga la agresión a mordiscos a un niño de 20 meses en una guardería de Algeciras

La Inspección Educativa de la Junta de Andalucía investiga la supuesta agresión a mordiscos sufrida por un niño de 20 meses en la Guardería Los Navegantes de Algeciras por parte de una compañera para determinar si el centro cumplió con su deber de vigilar a los menores y por qué no avisó a los padres hasta dos horas después del suceso.

A raíz de una reclamación interpuesta por la familia del pequeño, la delegación de Educación afirma que mantendrán contactos con los responsables de la guardería y con los padres para escuchar sus testimonios y actuar en consecuencia.

Según explica el padre del menor, la agresión ocurrió el 3 de marzo de 2024 hacia las 12:00, aunque él no se enteró hasta que acudió a recogerlo a las 14:00. Sospecha, según explica, que no quisieron avisarlo para "esperar a ver si bajaba la inflamación". De hecho, el niño no se lo entregaron en la puerta habitual de recogida, sino que tuvo que entrar en la clase y estaba en el carro de espalda a la puerta. El pequeño, que no andaba todavía porque tiene una enfermedad en la cadera que retrasa este proceso, no pudo tampoco defenderse. Presentaba entre seis y siete mordiscos en distintos puntos de la cara y una "extraña" herida en la espalda.

Tras pedir explicaciones le dijeron que había sido una niña que ya había mordido a otros niños. "No supe reaccionar y me lo llevé a casa. Fue mi mujer la que acudió al hospital, donde le hicieron un parte de lesiones, y al Juzgado, donde interpuso una denuncia penal contra el centro y contra la cuidadora", relata. El 9 de enero, la justicia archivó el caso porque no se puede demostrar que ni uno ni otro tuvieran el ánimo de hacerle daño al pequeño.

La herida en la espalda. / E.s.

Entre tanto, los padres pusieron una reclamación en la guardería pública que es la que ha llegado hasta la Inspección Educativa, que citará a los padres probablemente la próxima semana para conocer su versión de los hechos. Al niño lo cambiaron de centro al día siguiente.

La madre afirma que recuerda aquel día como “la peor pesadilla” de su vida. Sin embargo, afirma que lo más grave no fueron únicamente las heridas, sino que el personal del centro no contactó con ella de inmediato tras producirse el incidente. De acuerdo con su testimonio, el menor habría permanecido más de dos horas en ese estado sin que se avisara a su familia.

La mujer lamenta especialmente el sufrimiento emocional que pudo padecer el niño durante ese tiempo. “Solo de pensar el miedo que pasaría allí, solo y sin su familia para calmarlo, es lo que no me deja tranquila”, señala, añadiendo que desde el centro se consideró que no era motivo suficiente para avisar a los progenitores.

La denunciante explica que ha decidido hablar ahora, casi un año después de los hechos, tras haber guardado silencio por recomendación legal para no entorpecer el proceso. No obstante, asegura sentirse decepcionada por la falta de respuestas y afirma que las responsables del centro infantil Los Navegantes, en Algeciras, continúan trabajando en la guardería.

En su testimonio, la madre cuestiona la protección real de los menores y reclama una mayor implicación de las instituciones. “La ley no puede mirar para otro lado en estos casos, porque hacerlo es dar vía libre a que le pase a más niños”, sostiene. Asimismo, anima a otras familias que puedan estar atravesando situaciones similares a denunciar, a pesar de las dificultades del proceso, y se muestrea impaciente ante un pronunciamiento por parte de la Junta de Andalucía.

Por último, aclara que no responsabiliza de las lesiones a la niña. La denuncia se dirige exclusivamente, afirma, a las personas adultas encargadas de la vigilancia y protección de los niños. “Su trabajo es evitar estas situaciones y, sobre todo, avisar inmediatamente a los padres”, concluye.