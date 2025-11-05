La Junta asegura que el centro de salud de La Bajadilla “sigue su curso” pese a las denuncias de IU por el estado del solar

La polémica en torno al futuro centro de salud de La Bajadilla ha vuelto a reavivarse en Algeciras tras la denuncia de Izquierda Unida por la retirada del vallado del solar donde está previsto levantar la infraestructura. Mientras la federación de izquierdas considera que el gesto “aleja” el inicio de las obras, la Junta de Andalucía replica que con los 8,5 millones de euros incluidos en los presupuestos autonómicos de 2026 “el proyecto no se aleja, sino que se convierte en realidad”.

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, alertó de la “indignación” de los vecinos de la calle Miguel Ángel Blanco, quienes —según explicó— dieron aviso a la Policía Local al observar cómo se desmontaba el cierre perimetral del solar. Los agentes confirmaron entonces que los operarios contaban con permiso para hacerlo, lo que no evitó el malestar vecinal.

“Resulta lógica la indignación, toda vez que estos hechos vienen a alejar el comienzo de las obras de construcción del centro de salud de La Bajadilla, tantas veces prometido”, apuntó Alonso, quien además denunció la acumulación de basura y maleza en el terreno, foco de “plagas de insectos y roedores” ya denunciadas en otras ocasiones. IU reclamó al alcalde, José Ignacio Landaluce, una “explicación inmediata” y una actuación de limpieza, al tiempo que acusó al regidor popular de mantener una actitud “sumisa con la dejadez a la que el Gobierno de Bonilla somete a Algeciras”.

Ante estas declaraciones, la Subdelegación del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar y la Delegación Territorial de Salud y Consumo salieron al paso para aclarar la situación. Sus titulares, Javier Ros y Eva Pajares, lamentaron que “la reparación del vallado del perímetro, una simple actuación por motivos de seguridad, dé pie a que se mienta cuando hay un compromiso claro” del Ejecutivo autonómico con esta infraestructura.

Ros y Pajares recordaron que el presupuesto andaluz de 2026 contempla una partida de 8,5 millones de euros para el nuevo centro de salud, un paso que, a su juicio, “demuestra la voluntad firme de la Junta y del propio Ayuntamiento para que este proyecto sea una realidad”.

“Si las obras no han arrancado todavía, es por incidencias sobrevenidas con los adjudicatarios iniciales”, precisaron. “Nos hemos visto abocados a un proceso administrativo que requiere sus tiempos, y sin la resolución del anterior contrato no se puede publicar la nueva licitación”. Aun así, añadieron, ya se está agilizando la modificación del proyecto técnico “todo lo posible dentro de su complejidad”.

Ambos responsables pidieron “no confundir a la ciudadanía de forma tan torticera”, subrayando que el compromiso de la Junta y del Ayuntamiento es “inamovible”.

El futuro centro de salud de La Bajadilla se proyecta sobre una superficie de 1.800 metros cuadrados, cuadruplicando el espacio del actual ambulatorio, de solo 420. El nuevo edificio incluirá doble circuito de atención para adultos y pediatría, además de áreas específicas de Cirugía Menor, Radiología, Fisioterapia y Rehabilitación, entre otras mejoras asistenciales.