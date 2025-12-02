La Junta de Andalucía garantiza los fondos para el centro de salud de La Bajadilla y prepara la nueva licitación

El proyecto del nuevo centro de salud de La Bajadilla continúa avanzando “con paso firme y dentro de los procedimientos establecidos”, según ha informado este martes el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien a través de una nota de prensa ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: la financiación está plenamente garantizada.

Landaluce, quien en enero de 2024 declaró que el inicio de las obras era "inminente", ha aclarado ahora que los fondos destinados a esta infraestructura no proceden de programas europeos, sino del Servicio 18 del Plan Especial de Atención Primaria, lo que —según subraya— asegura su disponibilidad durante todo el proceso. “Esto descarta cualquier riesgo de pérdida de recursos”, ha puntualizado.

El regidor ha explicado que el retraso registrado en la ejecución del proyecto responde exclusivamente a "motivos administrativos". La Junta de Andalucía se vio obligada a rescindir el contrato por incumplimiento del anterior adjudicatario, lo que obligó a reiniciar el procedimiento de contratación para garantizar que la obra se desarrolle con todas las garantías legales y técnicas.

En estos momentos, la Central Provincial de Compras de Cádiz está ultimando la documentación necesaria para la nueva licitación, que se gestiona desde este organismo con el objetivo de agilizar al máximo los plazos.

Compromiso de la Junta con Algeciras

Landaluce ha destacado el “firme compromiso” del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno con la ciudad. Los presupuestos autonómicos vuelven a incluir "inversiones clave" en Algeciras, "consolidando la apuesta por mejorar infraestructuras y reforzar los servicios públicos", según la nota del regidor.

En paralelo, el Hospital Universitario Punta Europa continúa incorporando "mejoras significativas", añade Landaluce. Ya están operativas las consultas del nuevo Hospital de Día Oncohematológico, con una inversión cercana a los dos millones de euros. A ello se suman actuaciones en eficiencia energética, la renovación de instalaciones y la adquisición de equipos de radiodiagnóstico por valor de 3,8 millones de euros, entre ellos un PET-TAC, además de mejoras en las plantas tercera y quinta.

“Nos hubiese gustado ir más rápido, pero no vamos a parar”

El alcalde algecireño reconoce que el proyecto podría encontrarse en un estado de avance mayor: “Nos hubiese gustado que el proyecto estuviese más avanzado, sí, pero no vamos a dejar de luchar por él hasta que sea una realidad. Ahí están los fondos, listos para su ejecución en cuanto culminen los trámites administrativos”.

La futura instalación se levantará en terrenos municipales cedidos en la antigua Huerta de Siles. Contará con 1.800 metros cuadrados, multiplicando por más de cuatro la superficie del antiguo centro, que apenas alcanzaba los 400 metros.

Este aumento permitirá crear un doble circuito para adultos y Pediatría, así como nuevas áreas de Cirugía Menor, Radiología, Fisioterapia y Rehabilitación, reforzando de manera decisiva la atención primaria en el municipio.