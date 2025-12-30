La Junta adjudica por 26,9 millones la construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras con dos años de retraso

La Junta de Andalucía cierra el año con un trámite clave para la largamente esperada Ciudad de la Justicia de Algeciras. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha adjudicado la construcción de los futuros juzgados por 26,9 millones de euros con la previsión de arrancar las obras el próximo mes de febrero.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Soluciona Obras y Servicios; Lirola Ingeniería y Obras, así como por Nacimiento, Infraestructuras y Medioambiente resultó la adjudicataria del proyecto con una rebaja de 2,3 millones de euros sobre el presupuesto máximo de licitación (fijado en 29,2 millones de euros). Hubo en total 18 licitadores.

La adjudicación llega con dos años de retraso respecto del calendario inicialmente anunciado por la propia Junta de Andalucía. En enero de 2023, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, se comprometió durante una presentación en Algeciras a que durante ese año estarían listos todos los trámites administrativos, lo que ha sucedido ahora, para iniciar las obras en 2024. Posteriormente, el proyecto pasó por varios presupuestos autonómicos hasta que ahora se dan por concluidos los trámites.

El Partido Judicial de Algeciras, con 22 órganos unipersonales y una sección de la Audiencia Provincial de Cádiz, está actualmente repartido en cinco sedes, dos de ellas arrendadas. Esta dispersión dificulta la eficiencia del servicio y genera un elevado coste en alquileres. La futura Ciudad de la Justicia permitirá centralizar los órganos de la Jurisdicción Penal, entre otros servicios judiciales, mientras que los de carácter civil se mantendrán en la actual sede de la Plaza de la Constitución. Actualmente, las sedes judiciales suman 9.405 metros entre las cinco sedes, por lo que el nuevo edificio se traducirá en casi en el doble, 18.152 metros cuadrados, en solo dos edificios. Esto va a permitir acabar con la actual dispersión, doblar el espacio actual y mejorar la atención al ciudadano.

El futuro inmueble tendrá más de 13.000 metros cuadrados y será el primero de carácter judicial Near Zero Building, o lo que es lo mismo, de consumo energético nulo ya que se autoabastecerá.

El proyecto fue redactado por la UTE Fresneda-Zamora y se desarrollará en dos fases para así no interferir en la vida judicial. El proyecto prevé para la primera fase un plazo máximo de ejecución de 18 meses y 20 meses para la segunda, con lo que en total la construcción no podrá exceder de los 38 meses.

Así será la Ciudad de la Justicia de Algeciras / Junta de Andalucía

Así serán los nuevos juzgados

La sede se ubicará en la avenida Virgen del Carmen, sobre el solar del actual edificio que alberga a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz y otros órganos judiciales, que será demolido. Una actuación que ya cuenta con el visto bueno por parte del Ayuntamiento.

El inmueble tendrá una superficie construida de 13.086 metros repartidos en un edificio con sótano y dos alturas, por un lado, mientras por otro tendrá una torre de seis plantas, sin interferir en las vistas ni de los edificios colindantes ni de la plaza Marqués de Verboom. Una gran cristalera será la seña de identidad del inmueble que permitirá que desde el gran vestíbulo interior y las escaleras centrales se puedan ver el Peñón y la Bahía.

La primera fase de construcción (18 meses) abarcará la ejecución del torreón de seis plantas mientras se mantiene la actividad en el edificio actual, del cual se demolerá el pabellón norte, que está en desuso. La segunda fase (20 meses) arrancará una vez que se haya producido el traslado de los órganos del viejo inmueble al nuevo. Será entonces cuando se derribe al completo la actual sede de la Audiencia y se inicie la obra del resto de la Ciudad de la Justicia. Esta planificación garantiza que la actividad judicial no se interrumpa en ningún momento, a pesar de la magnitud de la obra.

En la Ciudad de la Justicia, que nace adaptada a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se ubicarán las Secciones de lo Penal, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia, Fiscalía de Área, Sección y Fiscalía de Menores que estarán separados del resto, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL). Además, contará con diez salas de vistas, tres de ellas de grandes dimensiones para los juicios con jurado y los macrojuicios; dos salas Gesell; salas de lactancia; aparcamientos y zona de detenidos en el sótano.

Las demás jurisdicciones, Sección Civil, la Sección Social y la Sección Contencioso-Administrativa permanecerán en la sede de la Plaza de la Constitución, que pasará a aglutinar todas las jurisdicciones que no sean de carácter Penal.

La Ciudad de la Justicia es uno de los proyectos estrellas del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30, junto a la de Jerez y Cádiz (cuya primera piedra fue colocada el pasado 15 de diciembre) en la provincia, y se concibe como un edificio de consumo energético casi nulo, Near Zero Building, dotado de cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, climatización eficiente, iluminación LED y una envolvente térmica de alta calidad. Además, estará plenamente adaptado a personas con movilidad reducida y contará con cuatro accesos diferenciados, así como circulaciones segregadas para público, personal y detenidos.