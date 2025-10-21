Juicio a Yassine Kanjaa en directo: última sesión en la Audiencia Nacional

El juicio contra Yassine Kanjaa, acusado del asesinato del sacristán Diego Valencia y la tentativa de asesinato del sacerdote Antonio Rodríguez Lucena el 25 de enero de 2023 en Algeciras, quedará visto para sentencia este martes en la Audiencia Nacional tras el turno de la defensa y la posible última palabra del acusado, quien hasta el momento se ha negado a declarar.

La defensa de Kanjaa, diagnosticado con esquizofrenia paranoide y actualmente internado en un centro psiquiátrico, centrará su estrategia en esta enfermedad mental como argumento principal para evitar la pena de 50 años de prisión solicitada por la Fiscalía y las acusaciones particulares.

El fiscal, no obstante, mantiene que la enfermedad no anuló las capacidades intelectivas ni volitivas del procesado, por lo que defiende aplicar solo una eximente incompleta. Según el Ministerio Público, Kanjaa sabía lo que hacía cuando perpetró los ataques y actuó movido por una ideología yihadista.

En su informe final, el fiscal subrayó que la enfermedad mental puede hacer a una persona más vulnerable a la propaganda extremista, pero no elimina la intencionalidad terrorista. A su juicio, la elección de las víctimas, ambas figuras religiosas, y de los lugares de los ataques —las iglesias de San Isidro y Nuestra Señora de La Palma—, demuestra una motivación ideológica clara.

Kanjaa, de origen marroquí y en situación irregular en España en el momento de los hechos, habría actuado con un ánimo decidido de matar (“animus necandi”), según la acusación. Su recorrido, que culminó con la muerte del sacristán en la plaza Alta de Algeciras, refleja el proceso de radicalización en el que estaba inmerso el acusado.