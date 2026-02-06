El juez que investiga al exjefe de la UDEF interroga este viernes al presunto líder de la red de narcotráfico

El juez de la Audiencia Nacional que investiga al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil, al que se le encontraron cerca de 20 millones de euros emparedados en su domicilio, tomará declaración este viernes como investigado al presunto líder de la trama de narcotráfico, Ignacio Torán, en el marco de las pesquisas sobre el blanqueo de capitales de un red que fue destapada a raíz del hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

En un auto, el juez Francisco de Jorge cita a Torán a partir de las 10:00 horas para "ser interrogado" por una serie de hechos en la que también estaría presuntamente implicado Francisco de Borbón, a quien los investigadores señalan como presunto encargado de blanquear el dinero de la trama procedente del narcotráfico.

Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad por no facilitar a su defensa "elementos esenciales" de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad.

El magistrado le tomará declaración en el marco de una pieza separada secreta que versa sobre la documentación que Panamá ha remitido al instructor. En un oficio, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional señalan a Torán como el "responsable de la importación" de la droga y como "socio e interlocutor principal" de Sánchez.

Contenedores de fruta desde Sudamérica

Los investigadores afirman que Torán era el "encargado de asegurar la entrada de cocaína en España", y que para tal fin tenía "contactos directos con los encargados de gestionar el suministro" de la droga "en contenedores de fruta que salían desde Sudamérica".

"Garantizaba el éxito de las descargas gracias a Sánchez, descargas que se materializaban en las instalaciones de Eduardo Montero", apunta Asuntos Internos. Éste último, según los agentes, era el supuesto tenedor de una de las naves de destino de la mercancía ilícita.

En esta causa, el juez Francisco de Jorge indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Coches de lujo e inmuebles

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

Sobre Torán, los agentes consideran que, "para integrar los fondos procedentes del tráfico de cocaína a gran escala", creó "una estructura empresarial compleja en España, en la cual se aprecian inicialmente sociedades sin actividad económica real".

Los investigadores sostienen que, tras identificar una serie de inmuebles atribuidos a Torán, "ha sido posible cuantificar su valor aproximado en más de doce millones de euros". "A estos inmuebles, cabe añadir los vehículos intervenidos de los que disponía a nivel particular (intervenidos en el registro de su domicilio), un total de 6, todos ellos vehículos de alta gama y de reciente matriculación: dos Porsches, dos Audis, un Mercedes Benz y un Smart".

Asimismo, Asuntos Internos asegura que Torán "disponía de numerosos vehículos destinados a la explotación de licencias VTC (Toyota Corolla, Mercedes Vito y Skoda Superb), los cuales ascienden a más de cincuenta, todos ellos a nombre de las sociedades controladas" por el investigado.