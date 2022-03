Los docentes del Huerta de la Cruz Juan Prieto y Pilar Orozco, primer premio en el evento europeo Science on Stage

Los docentes Juan Prieto y Pilar Orozco, del colegio Huerta de la Cruz de Algeciras y miembros de Diverciencia, han obtenido el primer premio en la categoría Science for the youngest en el marco de la feria Science on Stage, el evento de educación científica más importante de Europa que se ha celebrado en Praga (República Checa).

El trabajo premiado lleva por título Astrobiología: una nueva herramienta para atraer a los alumnos de primaria hacia el estudio de la ciencia. La astrobiología es una ciencia multidisciplinar en la que los conocimientos adquiridos en cada una de las ciencias individuales forman un todo superior. Según la NASA, la astrobiología intenta responder tres cuestiones fundamentales: ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? - ¿Existe vida en otras partes del universo? y ¿Cuál es el futuro de la vida en nuestro planeta?

El trabajo presentado por Juan Prieto y Pilar Orozco abarca dos años, durante los cuales han desarrollado una serie de proyectos con niños de 3º y 4º de primaria teniendo como base la astrobiología. La primera parte del trabajo se ha dedicado a familiarizar a los alumnos con la astronomía, teniendo como guion el libro de Galileo Galilei Sidereus Nuncius.En la segunda parte, y partiendo del currículum de ciencias de primaria, los docentes han estudiado el concepto de “zona de habitabilidad” del sistema solar. Los niños han tenido la oportunidad de aprender, a través del método científico, a interpretar imágenes reales de satélites artificiales, conocer las características que un planeta debe presentar para que haya vida como la de la Tierra, analizar textos científicos y expresar sus conclusiones en un trabajo que serviría como guía a los astronautas que vayan a Marte los futuros Areonautas como diario de a bordo.

Pilar Orozco y Juan Prieto ya fueron ya ganadores de este premio en 2019.