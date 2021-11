El chef José Andrés muestra al mundo la tradición de Tosantos en Algeciras

El chef José Andrés ha mostrado al mundo a través de su cuenta de Twitter la tradición en Tosantos de Algeciras. El cocinero asturiano está casado con la algecireña Patricia Fernández, más conocida por Tichi, por lo que visita la ciudad frecuentemente.

José Andrés ha mostrado los productos típicos de estas fechas, especialmente las castañas asadas, que explica que con la sal adquieren un color y un sabor muy característico. El chef cuenta con más de un millón de seguidores en Twitter. Recientemente ha recibido el premio Princesa de Asturias a la Concordia y anunció que donaría a los damnificados por el volcán de La Palma el doble del dinero que conlleva este galardón.

Great happening night in @algecirasmgusta @aytoalgeciras celebrating All Saints day! The “Mercado de Abastos” is full of people bringing the market to life in a different way! Next year I invite all of to join me in Algeciras…@spain pic.twitter.com/bA9RRTrH8O