Javier Chaparro diserta sobre los retos del periodismo ante los alumnos del Aula de Mayores Julia Traducta de la UCA en Algeciras

El acceso a la información es más sencillo que nunca. Un teléfono móvil supone una ventana al exterior que abarca desde las noticias locales y de proximidad a los conflictos internacionales y la agenda geopolítica. Todo un reto para los periodistas que tienen que lidiar con fenómenos como las fake news y los bulos en un mundo sometido a cambios constantes.

De todo esto disertó este lunes el director de Europa Sur, Javier Chaparro, ante un nutrido grupo de alumnos del Aula de Mayores Julia Traducta de la Universidad de Cádiz en Algeciras. Chaparro, director del diario del Grupo Joly en el Campo de Gibraltar desde 2016, enfatizó que el rigor y la calidad son la base de un periodismo que pueda aportar a la sociedad información veraz y que sirva, además, como garantía de las libertades democráticas.

De la rotativa a las ediciones digitales actualizadas al instante, Chaparro explicó los entresijos de la transformación digital del periodismo; un factor que se ha sumado en los últimos años a los cambios constantes de la ya de por sí dinámica profesión. En este contexto, el periodismo local desempeña un papel clave frente a la sobreabundancia de contenidos y la desinformación. Decisiones municipales, problemáticas vecinales, iniciativas culturales o cambios que afectan a la comunidad son la base de las informaciones de cercanía, sin descuidar el papel de vigilancia sobre las autoridades, tal y como se espera de una sociedad democrática consolidada.

En tiempos de polarización y crisis de confianza en las instituciones, el periodismo con contexto, rigor y proximidad aporta cohesión social y transparencia democrática. Tras su intervención, el ponente respondió a las preguntas del público en un coloquio en el que también participó el director general del Campus de la UCA en Algeciras, Jesús Verdú.