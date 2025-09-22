Izquierda Unida Algeciras ve riesgos en la instalación de una gasolinera junto al centro comercial Puerta Europa

Izquierda Unida Algeciras ha mostrado su oposición frontal al proyecto para una gasolinera en las inmediaciones del centro comercial Puerta Europa. La formación considera que la ubicación prevista supone un riesgo tanto para los residentes de la zona como para los comercios colindantes.

"No cabe una distancia prudencial entre la gasolinera que se pretende poner en funcionamiento y las viviendas y comercios existentes en esa zona, siendo por ello que consideramos descabellado otorgar el permiso solicitado", declaró el secretario de organización de IU en la ciudad, Andrés del Río.

La federación de izquierdas ha instado al equipo de gobierno a rechazar la solicitud de licencia, argumentando que la medida debe sustentarse en criterios de seguridad. Asimismo, recuerdan que el número actual de gasolineras en Algeciras es suficiente para cubrir la demanda.

“IU Algeciras considera que el número de gasolineras existente en la ciudad es más que suficiente y da respuesta sobrada a las demandas de la ciudad, por lo que no tiene justificación seguir incrementando los riesgos que suponen este tipo de instalaciones”, señala la formación.

Del Río concluyó reclamando que el Ayuntamiento actúe en defensa del interés colectivo: “Esperamos que el gobierno municipal anteponga el interés general y la prevención a los intereses económicos de particulares”.