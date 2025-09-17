IU Algeciras rechaza la intervención policial en la retirada de la bandera palestina en la Escuela de Artes

Izquierda Unida Algeciras ha manifestado su rechazo a la intervención de agentes de la policía local algecireña en la retirada a una bandera palestina instalada en el monumento del Quijote en Vespa ubicado en los jardines de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras.

“No alcanzamos a entender qué legislación u ordenanza municipal incumplía la bandera palestina desplegada, y que justifica que agentes de la policía local instaran a la dirección del centro educativo para su retirada” ha sostenido el secretario de organización de IU Algeciras, Andrés del Río. La federación de izquierdas ha anunciado que dirigirá una misiva al alcalde, José Ignacio Landaluce, al objeto de interpelarle por el marco legal en el que se ha producido esta actuación policial.

"Para Izquierda Unida la masacre que está ocurriendo en Gaza justifica de manera sobrada los actos de solidaridad con el pueblo palestino que se vienen produciendo a lo largo y ancho del territorio español y del conjunto del planeta, siendo por ello que no alcanzan a entender que actuaciones como la que nos ocupa vengan a formar parte de las competencias y de las prioridades de la policía local algecireña", han trasladado en un comunicado.

“La falta de sensibilidad del PP con el genocidio que está ocurriendo en Palestina resulta lamentable, pero lo es aún más su implicación, como en este caso, para intentar silenciar las voces de la mayoría social”, ha concluido el secretario de organización.