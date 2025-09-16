La Policía Local retira la bandera palestina del Quijote en Vespa de Algeciras tras numerosas denuncias

La obra del Quijote en Vespa con una bandera de Palestina, en la Escuela de Arte de Algeciras.

La emblemática estatua del Quijote en Vespa de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras ha protagonizado una breve pero significativa polémica esta semana. El monumento amaneció el lunes con una bandera palestina ondeando en su característica lanza, sumándose así a las protestas contra la acción militar de Israel en la Franja de Gaza.

Sin embargo, la reivindicación apenas ha durado 24 horas. Durante la mañana del martes 16 de septiembre, la Policía Local se ha personado en el centro educativoy ha instado a retirar el símbolo palestino de la estatua, situada junto a la rotonda de la Fuente del Ave María.

Intervención policial tras múltiples denuncias

Los agentes acudieron a la Escuela tras recibir "numerosas llamadas" que denunciaban "la presencia de la bandera en el centro público". Desde la dirección del centro educativo confirmaron a Europa Sur que acataron inmediatamente la orden policial.

La Escuela de Artes y Oficios aclara que no se trataba de una protesta oficial y que "desconocían" tanto la colocación de la bandera como la identidad de quien pudo instalarla en el manco de Lepanto algecireño. "Posiblemente, alguien ha saltado y ha puesto la bandera sin que nos hayamos percatado hasta que nos notificó la Policía", explican desde el centro.

Este suceso recuerda al ocurrido recientemente en el Instituto Columela de Cádiz, donde durante el mes de agosto tuvieron que retirar las banderas palestina y ucraniana a instancias de la Junta de Andalucía, tras recibir una carta anónima amenazante con alusiones a Vox.

El icono algecireño cumple casi dos décadas

El Quijote en Vespa, convertido en un auténtico icono de Algeciras, fue creado por Carlos Alfonso Ortega y sus alumnos en 2005, coincidiendo con la conmemoración del IV Centenario de la primera edición de la obra de Miguel de Cervantes.

Imagen de archivo del grupo de alumnos y profesor que intervinieron en la elaboración de la escultura.

Carlos Alfonso Ortega, profesor de la Escuela de Arte desde 1977 y director del centro durante el curso 1990-91, concibió la figura de Don Quijote como trabajo de grupo mientras impartía clases de Metalistería Artística (trabajo del metal para obtener objetos artísticos, decorativos y utilitarios).

"La obra simboliza la tolerancia y el idealismo de todos los caballeros andantes que trabajan por la cultura, tienen pasión por el saber y dedican su vida a las artes", explican desde la escuela.

Con los años, esta singular representación del Quijote contemporáneo se ha convertido en un símbolo no solo de la Escuela sino de toda la ciudad. Hace un par de años, la obra sufrió actos vandálicos y tuvo que ser restaurada en el taller de su creador, quien la devolvió a la vida tras los correspondientes ajustes.