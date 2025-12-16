IU rechaza la privatización del antiguo asilo de San José en Algeciras y exige su conversión en residencia universitaria

Izquierda Unida Algeciras ha mostrado su firme rechazo al proyecto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras de licitar la explotación del antiguo asilo de San José como residencia de mayores. La formación denuncia que se pretende "privatizar un recurso público para que algunos hagan un negocio redondo con un inmueble municipal situado en un lugar privilegiado de la ciudad".

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, ha criticado duramente el discurso del alcalde José Ignacio Landaluce, quien defiende la propuesta como una manera de devolver a los vecinos un inmueble de "notable valor histórico y social". "En realidad, lo que propone es enajenarlo por décadas del patrimonio público para engordar la cuenta de resultados de alguna entidad privada", ha señalado Alonso.

Desde la federación de izquierdas lamentan especialmente que el PP intente demostrar su preocupación por los mayores con este proyecto, mientras mantiene el silencio sobre la "nefasta situación" de la residencia pública San José Artesano. Este centro, el único municipal de atención a personas mayores en Algeciras, lleva años con las obras de rehabilitación paralizadas y la mitad de sus instalaciones clausuradas.

Una residencia universitaria como alternativa

Frente a la propuesta municipal, IU apuesta por destinar el edificio de la Plaza de Andalucía a una residencia de estudiantes, una opción que ya se ha contemplado en distintas ocasiones y que complementaría la infraestructura universitaria de la ciudad.

"Hay que trabajar la firma de un convenio con la Universidad de Cádiz y con la Junta de Andalucía para que nuestra ciudad cuente con una residencia de estudiantes, para la que el Ayuntamiento aportaría el inmueble del antiguo asilo de San José", ha explicado la portavoz de IU.

Respeto a la labor de Barrio Vivo

La formación también advierte de que cualquier uso futuro del inmueble debe tener en cuenta que actualmente alberga la actividad de la coordinadora contra la droga Barrio Vivo, una entidad que desarrolla su trabajo en el edificio desde hace años. IU considera imprescindible garantizar la recolocación de esta organización en un espacio adecuado que le permita continuar con su labor.

Un edificio cerrado desde hace 15 años

El anuncio del alcalde Landaluce se produce después de que el edificio lleve cerrado 15 años y tras casi una década de promesas incumplidas. El regidor ha mostrado su "satisfacción" ante lo que considera un paso decisivo para recuperar uno de los inmuebles más emblemáticos del centro, aunque no ha concretado el régimen de gestión que se aplicará. Según el Ayuntamiento, la licitación podría salir a concurso "a lo largo de esta misma semana".