IU denuncia el “desprecio” del PP a Algeciras por mantener a Landaluce como alcalde

Izquierda Unida ha exigido al Partido Popular que actúe en el Ayuntamiento de Algeciras con el mismo criterio institucional que ha aplicado en el Senado, tras "obligar a dimitir" a José Ignacio Landaluce como presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta.

La federación de izquierdas considera incoherente que el PP haya apartado a Landaluce de responsabilidades orgánicas y parlamentarias mientras mantiene su continuidad como alcalde de Algeciras, lo que, a su juicio, supone “un desprecio a la institución municipal y a la ciudad”.

IU Algeciras ha lamentado que esta situación siga perjudicando la imagen del municipio y del propio Ayuntamiento, y ha criticado especialmente “el silencio y la inoperatividad” del presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ante este asunto.

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, ha señalado que “el PP ha lavado su imagen en el Senado, quitándose de en medio a Landaluce, y pretende que el pueblo de Algeciras asuma con normalidad su continuidad como primera autoridad municipal”. Así, ha calificado de “inaceptable” que se proteja la institucionalidad de la Cámara Alta mientras se ignora la del Consistorio algecireño.

IU considera que el comportamiento del PP evidencia una doble vara de medir. “Primero dimitió de sus cargos en el partido para evitar dañarlo, después renunció a sus responsabilidades en el Senado para salvaguardar la institucionalidad de esa cámara, pero no parece que tengan intención de hacer nada para evitar el daño que se sigue causando al Ayuntamiento de Algeciras”, han denunciado.

La formación recuerda que ha solicitado en varias ocasiones la dimisión de Landaluce desde que salió a la luz el denominado caso Landaluce, en el que el alcalde popular está acusado de presunto acoso sexual y de malversación de fondos públicos para, supuestamente, encubrir esas conductas.

“Es necesario poner fin a un episodio que está teniendo un impacto muy negativo en la imagen de nuestra ciudad, y eso solo puede hacerse con la salida de Landaluce de la alcaldía”, ha concluido Purificación Alonso.