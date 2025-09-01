IU Algeciras responsabiliza al Ayuntamiento de la ola de incendios urbanos por "dejación negligente" en el mantenimiento urbano

Izquierda Unida ha responsabilizado al Ayuntamiento de Algeciras del volumen de incendios que ha padecido la ciudad durante los últimos meses y "su mala gestión en este terreno". IU Algeciras ha recordado que en los primeros meses del verano planteaba “la necesidad de poner en marcha un plan especial para afrontar el alto riesgo de incendios que padece la ciudad, fruto de la proliferación de pasto en múltiples solares de la ciudad; coordinando la actuación tanto en lugares públicos como privados”.

IU reclama al consistorio el diseño de un protocolo de actuación y ejecutarlo en tiempo y forma, para prevenir estos siniestros; un dispositivo que cuente con la actuación directa y coordinada por parte de los servicios de jardines, limpieza o playas; "sin dejar atrás la necesaria actuación de la delegación de Urbanismo para demandar el cumplimiento de las ordenanzas a los propietarios de solares o en su caso actuar subsidiariamente". “Son actuaciones que se deben poner en marcha cada año, pero de las que este equipo de gobierno hace una dejación preocupante y negligente”, han subrayado.

Para esta formación política, las quejas y denuncias públicas que muchos ciudadanos les hacen llegar o que proliferan por las redes sociales son razonables, por cuanto la preocupación existente por el riesgo de incendio se compadece con la realidad de muchas zonas de nuestras barriadas.

“A este riesgo de incendio hay que sumar el hecho de la falta de mantenimiento que convierte a estos lugares en zonas de proliferación de insectos y roedores, lo que provoca la lógica indignación vecinal” afirmaba la dirigente local de la federación de izquierdas, Purificación Alonso.

“En distintas ocasiones hemos alertado a Landaluce de la necesidad de acometer una correcta planificación para el correcto mantenimiento de los solares de nuestra ciudad, y alertábamos de que este año sería especialmente complicado por la proliferación de biomasa; lamentablemente el equipo de gobierno no nos hizo caso y el resultado ha sido un importante volumen de incendios que han soliviantado la ciudadanía algecireña” ha sostenido la coordinadora local de IU Algeciras.

"La política de oídos sordos demostrada una vez más por el equipo de gobierno han supuesto, a juicio de IU, que Algeciras padezca uno de los veranos más preocupantes en materia de incendios", ha expresado el grupo político.