Interceptadas más de ocho toneladas de hachís rumbo al puerto de Algeciras el día de Navidad

La magnitud de la incautación convierte esta actuación en una de las mayores operaciones antidroga registradas recientemente en Marruecos.

La ruta del hachís a través del estrecho de Gibraltar ha vuelto a quedar al descubierto en plena Navidad. Las autoridades marroquíes han asestado un duro golpe al narcotráfico internacional tras interceptar un cargamento de ocho toneladas y 196 kilogramos de hachís que tenía como destino final el puerto de Algeciras, según informan medios del país vecino.

La operación se desarrolló el jueves 25 de diciembre en el estratégico puerto de Tánger-Med, donde agentes de la Policía Nacional marroquí y los servicios de Aduanas actuaron de forma coordinada para frustrar el intento de contrabando. La droga viajaba oculta en un camión matriculado en Marruecos, que se disponía a embarcar rumbo a un puerto europeo.

El alijo estaba cuidadosamente embalado en barras de plástico, un método habitual para dificultar su detección y facilitar su transporte marítimo. La magnitud de la incautación convierte esta actuación en una de las mayores operaciones antidroga registradas recientemente en Marruecos, subrayan las autoridades.

El conductor del vehículo, un ciudadano marroquí de 50 años, fue detenido en el mismo puerto y puesto a disposición de la Fiscalía competente, que ya ha abierto una investigación judicial. El objetivo es esclarecer todos los extremos del caso e identificar las posibles ramificaciones nacionales e internacionales de la red implicada en el tráfico de estupefacientes.

Desde los servicios de seguridad marroquíes destacan que esta intervención se enmarca en el refuerzo de los controles en los pasos fronterizos y puertos estratégicos, especialmente en fechas sensibles como las navideñas, con el fin de combatir el contrabando internacional de drogas y otras sustancias psicoactivas que tienen en el estrecho de Gibraltar una de sus principales vías de entrada a Europa.