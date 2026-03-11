La Junta niega que las aguas con verdín en El Rinconcillo sean un vertido sin aclarar su origen

El “verdín” extendido sobre la arena del Rinconcillo por la proliferación de algas o cianobacterias alimentadas por fosfatos y nitratos procedentes de aguas residuales.

La acumulación de aguas con verdín y bacterias en la playa de El Rinconcillo, en Algeciras, sigue dando que hablar. La Junta de Andalucía ha negado este miércoles que esas aguas estancadas, aparecidas el pasado diciembre a la altura de la urbanización Rincomar Playa y denunciadas públicamente por el PSOE, tengan su origen en un vertido de aguas fecales, como aseguró el martes el grupo socialista esgrimiendo un informe de la Consejería de Agua.

Más allá de esta cuestión, la administración regional no entra a analizar cuál es el origen de este episodio ni tampoco a controlar de manera puntual las aguas ni la arena de la playa tras aquella denuncia del PSOE; cuestión que encomienda a la delegación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras, sin que haya fecha para la elaboración de dichos estudios o constancia de que ya se hayan efectuado.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha atribuido en declaraciones enviadas a los medios "a un error de interpretación del informe" la afirmación efectuada la víspera por la portavoz socialista, Rocío Arrabal, en torno al origen de esa laguna con verdín. "Los agentes de Salud Pública fueron a hacer una inspección y los aliviaderos de aguas pluviales estaban abiertos, ya que en días previos había llovido incluso con aviso de nivel naranja. No se percibieron malos olores ni muestras de vertido", según Pajares, quien a su vez se apoya en un informe de su departamento.

Ese informe apunta que "a la altura de la Urbanización Rincomar se observó una capa de agua estancada rodeada de verdín pero sin conexión aparente con el mar ni con los puntos anteriormente referidos (un aliviadero de aguas pluviales); no existiendo indicios de que ese agua pudiera tratarse de aguas residuales dadas sus características organolépticas".

El documento oficial no recoge si esas aguas se analizaron ante la falta de indicios de ser aguas residuales. En su réplica, Pajares sí afirma que se hicieron "y se vieron que no era así".

Los socialistas tomaron muestras en diciembre y encargaron un análisis a un laboratorio acreditado. Dicho laboratorio determinó que las aguas presentaban niveles elevados de bacterias como E. coli, coliformes y Clostridium perfringens, que, bajo criterio del PSOE, requieren intervención inmediata y vienen a corroborar la existencia de un vertido.

La Junta insiste en que durante la temporada del verano de 2025 (meses antes de la situación denunciada por el PSOE) no se detectaron incidencias en la calidad del agua de baño y también se inspeccionaba que los aliviaderos se encontraran tapados "de acuerdo con la normativa vigente".

El informe de Sanidad asegura que, tras la denuncia del PSOE, la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras creó un expediente y que "desde esa delegación -la municipal de playas- se procederá a la realización de analíticas en la zona tanto de la arena como del agua".