El Infoca da por controlada la reproducción del incendio en el Cortijo de la Hoya

El Infoca dio por controlado a última hora de este sábado el incendio forestal que se declaró por la tarde en el Cortijo de la Hoya, donde ardieron casi 200 hectáreas entre el 9 y el 11 de septiembre. El Plan de Prevención y Extinción de Incendios de Andalucía indicó en su cuenta de Twitter que se trataba de una reproducción del fuego dentro del perímetro de superficie que ya fue quemada.

Para trabajar en su remate y liquidación, durante toda la noche han estado en la zona nueve bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente con el apoyo de dos autobombas. El trabajo se centró en eliminar vegetación combustible para evitar la propagación de las llamas.

Buenos días y #FelizDomingo. No, no es la galería de una mina. Son imágenes del trabajo hecho anoche por compañeros en #IFAlgeciras. Dan idea de la dificultad de trabajar cubiertos de vegetación, eliminando combustible(matorral) hasta llegar a suelo mineral. Por ahí ya no propaga pic.twitter.com/WggTBB2eib