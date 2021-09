La inesperada actuación de un veterano mago de Algeciras en Got Talent

Un veterano mago de Algeciras, el Mago Melgar, se llevó el viernes una de las sorpresas de su vida cuando acudió al programa de Tele5 Got Talent como público y acabó en el escenario ovacionado y demostrando su talento.

Juan Luis Melgar estaba junto a su mujer en uno de los palcos del teatro cuando su hijo Juanlu salió al escenario. Allí explicó que no quería presentarse él si no que quería que actuara su padre, que no sabía nada.

Entonces subió el Mago Melgar y explicó que tiene 74 años y que lleva desde los 14 con la magia como afición. Aunque trabajó en una empresa de barcos como administrativo, es un apasionado autodidacta que no deja de leer e investigar sobre la magia.

Melgar hizo dos trucos que conquistaron al público y a Edurne y Dani Martínez, que le dieron un sí. “Es alucinante con una sola carta lo divertido que lo haces”, le ha dicho Dani Martínez. “Al principio he sufrido por ti pero ahora mismo le tengo que dar las gracias a tu hijo que te haya hecho esta encerrona”, ha asegurado Edurne..

También le gustó mucho a Risto Mejide, pero este le dio un no "por respecto a los que se presentan al casting".