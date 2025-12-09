Algeciras inaugura su Belén Municipal más grande con 250 figuras, un centenar nuevas

El espíritu navideño va tomando Algeciras día a día. El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, ha inaugurado oficialmente este martes el Belén Municipal, que podrá visitarse hasta el 4 de enero de 2026 en el patio interior del antiguo Hospital Militar, en la céntrica calle Alfonso XI o Convento.

El acto ha contado con la presencia del teniente de alcalde delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, así como de los concejales responsables de Parques y Jardines, Ángel Martínez; Juventud, Francisco Arango; Mayores, Patricia Bueno; y Comercio, Sabina Quiles, respaldando así uno de los eventos más representativos del calendario navideño algecireño.

El Belén, instalado por la brigada de Feria y Fiestas, se presenta este año como uno de los más ambiciosos. Con 45 metros cuadrados de extensión y más de 250 figuras, incorpora más de un centenar de piezas nuevas, convirtiéndolo en una auténtica obra artesanal que evoluciona y crece cada Navidad.

Uno de los momentos más emotivos de la inauguración lo ha protagonizado el alcalde, quien colocó un año más una figura en memoria de Pepe Gutiérrez, histórico funcionario de Feria y Fiestas y durante décadas responsable del montaje del Belén Municipal.

Juana Cid invitó a toda la ciudadanía a disfrutar de esta tradición “que permanecerá abierta todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, a excepción del 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero”, y destacó que el Belén es “una tradición indispensable de la Navidad Especial, que refleja nuestras raíces y el espíritu de estas fechas”.

Por su parte, el alcalde destacó el trabajo minucioso que hay detrás de cada escena: “Es un espacio que invita a detenerse, a observar los detalles y a conectar con nuestras costumbres más arraigadas”. Además, subrayó que “esta Navidad está siendo mágica, llena de luz, color y música, un tiempo en el que Algeciras se transforma para ofrecer un ambiente único, pensado para disfrutar en familia y compartir momentos especiales”.