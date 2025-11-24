Ildefonso Vergara detalla en Algeciras la estrecha relación entre flamenco y radio

"La radio y el flamenco caminan juntos desde que se pusieron en marcha las emisoras radiofónicas, hace ahora cien años, porque el flamenco ya era parte sustancial de la cultura popular", explicó Ildefonso Vergara, director comercial de la Cadena SER en Andalucía, en la conferencia sobre flamenco y radio organizada por el Aula de Mayores Julia Traducta de la Universidad de Cádiz (UCA), que reunió a más de trescientas personas en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior Industrial de Algeciras (ETSIA).

El cantaor algecireño Corruco de Algeciras, que falleció durante la Guerra Civil, sonaba en aquellos comienzos desde Radio Granada, emisora creada en la misma época que Radio Algeciras, sobre 1934.

"La radio ayudó mucho a difundir y, por tanto socializar el flamenco, no solo en España, sino en otros países. Hay registro de programaciones de música flamenca en Viena, Rabat y otras emisoras extranjeras", detalló Vergara.

"También la radio ayudó a dignificar el flamenco, participando en la gestación de ese canon estético que ha llegado hasta nuestros días, en el paso de los artistas flamencos de tenerse que ganar la vida con los señoritos hasta llegar a los festivales y a entrar en la universidad", añadió más tarde en su disertación el autor del libro Cien años de flamenco y radio.

Vergara detalló los programas y presentadores que estuvieron dedicados al flamenco en Algeciras, como fueron Pepe Ojeda, con la ayuda de personas como Tío Evaristo y Antonio Rubio, cuando triunfaba la onda media, y de Juan José Téllez y Juan José Silva, ya con el impulso de emisoras en frecuencia modulada, siempre con el respaldo de quiénes fueron directores de Radio Algeciras como Carlos Vergara, Manolo Yélamo y Juan Carlos Narváez.