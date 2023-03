La lucha por la igualdad real y voces de 'feministas disidentes' se unen en la Plaza Alta por el 8-M

El movimiento feminista del Campo de Gibraltar ha celebrado este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer, una jornada reivindicativa que llevaba por lema: "Vivir siendo mujer". Hasta 25 asociaciones se han concentrado en la Plaza Alta de Algeciras durante dos horas, en una "marea morada", para reclamar una "convivencia en igualdad", algo que, en opinión de estos colectivos, no se logra en la comarca.

Aseguran que, en los ocho municipios campogibraltareños, la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres, que ellas lo tienen más difícil para abrirse paso en el mercado laboral y conseguir un salario digno; que el peso de las tareas domésticas sigue recayendo sobre las mujeres; que faltan ludotecas y guarderías públicas que favorezcan la conciliación familiar y, finalmente, reclaman la creación de otro Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Todas, a priori, peticiones más que sensatas.

Otra cosa son las formas para reivindicar estos asuntos. Un poco antes de las once de la mañana, las primeras asociaciones llegaban a la Plaza Alta a golpe de altavoz, con Alaska y Dinarama cantando "¿A quién le importa?", y aleteo de globos morados. Al mediodía, unos 400 vecinos secundaban esta actividad por el 8-M en el centro de la ciudad, mezclados con agentes sociales y representantes políticos de todos los partidos.

Alumnas del instituto Federico García Lorca han hecho una representación teatral, ha habido bailes, una sesión de pintura al aire libre y, las personas que no desearan, podían escribir mensajes sobre lo que significa ser mujer, junto a diversos tópicos machistas, y dejarlos colgados en la Plaza Alta. En algunos de estos carteles se leían contenidos diversos, como: "Quiero volver a casa borracha y sin miedo", "Y tus hijos con quién se quedan", "Es bajarte la regla y no hay quien te aguante", "Mujer al volante, peligro constante", "Se te va a pasar el arroz", "Si una mujer es lesbiana será porque no ha probado un buen hombre" o "No a la operación bikini".

Llamaba la atención la falta de mensajes sobre temas tan graves como la muerte, cada semana, de 50 mujeres en Europa víctimas de la violencia de género.

Copas gratis "por listas"

Mientras en la Plaza Alta se reivindicaba la igualdad real entre hombres y mujeres, las redes sociales se revolucionaban a causa de una publicación de la discoteca algecireña Kube donde anunciaban que, este viernes, con motivo del 8-M, regalan una entrada y una copa para todas sus clientas "por listas", añadía el anuncio.

La publicación acumula varias de respuestas del tipo: "Día de la Mujer: el producto sigue siendo la mujer"", "¿Y el Día del Hombre para cuándo?" o "Buena intención, mala ejecución".

Una usuaria dejaba también algunas ideas que, en su opinión, ayudarían más a las mujeres, como poner taxis o microbuses para llevar a las clientas de vuelta a casa, contratar a una DJ mujer o establecer protocolos contra agresiones sexuales, en vez de "aprovecharos de la situación para que vayan más mujeres (producto) y así atraer a más hombres para que se gasten un dineral en copas", denunciaba esta usuaria. Desde la cuenta de la discoteca respondían: "Ojalá estuviera en nuestra mano protegeros como has dicho. Para nosotros sois princesas todas las mujeres, por eso, lo que podemos hacer, dentro de nuestras posibilidades, es trataros como lo que sois".

La industria del feminismo

El ejemplo de Kube ilustra uno de los grandes problemas del feminismo actual, convertido en un negocio que, en nombre de la mujer, aunque a menudo sin contar con ella, mueve a su costa millones de euros al año.

Por otro lado, la imagen de la mujer desvalida y necesitada de ayuda en una sociedad amenazante donde el hombre es un criminal por el mero hecho de nacer hombre es otro de los motivos por los que se está forjando un "feminismo disidente".

"Algunos grupos y asociaciones radicales están fomentando la creación de un abismo entre hombres y mujeres, y eso no me gusta", comentaba este miércoles una joven en la Plaza Alta. "¿Habría tantas feministas en Europa sin dinero público?", se preguntaba un paseante con las manos llenas tras regresar de la plaza de abastos.

"Otra cosa es lo que viven millones de mujeres fuera de nuestras fronteras, aunque ahí mismo, en Marruecos, por ejemplo, donde el Código Penal castiga las relaciones extramatrimoniales y el adulterio en dos artículos que las organizaciones feministas marroquíes piden abolir", señalaba otro participante de la concentración por el 8-M.

Ucrania también celebra este miércoles el Día de la Mujer bajo la amenaza de las violaciones como arma de guerra en los territorios ocupados por las fuerzas rusas en el este y el sur del país. No en vano, algunas jóvenes marroquíes y ucranianas se han sumado a la concentración de la Plaza Alta.

En España, tras la reciente aprobación de la "ley trans" y la del "solo sí es sí", las divisiones dentro del propio movimiento feminista han provocado una multiplicación de manifestaciones, celebrándose incluso dos en la misma ciudad. Es el caso de Algeciras, aunque aseguran que es para "dar voz" a las mujeres de las barriadas. Así, esta tarde, cuatro asociaciones recorrerán las calles de El Saladillo hasta el mirador de la antigua Escalinata.