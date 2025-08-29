El servicio de lavandería del Hospital Punta de Europa de Algeciras reorganiza su jornada para combatir el calor

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras ha puesto en marcha medidas concretas para proteger la salud de sus trabajadores frente a las altas temperaturas este verano, tras la campaña emprendida durante la estación estival por Comisiones Obreras (CCOO). En la lavandería del centro, uno de los espacios más afectados por el calor, se ha reorganizado la jornada laboral y se ha instalado un sistema de ventilación general que mejora de forma notable el confort térmico de la plantilla.

Estas actuaciones forman parte de los resultados obtenidos por el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Cádiz, que a comienzos de la temporada estival remitió escritos a las direcciones de los hospitales gaditanos para advertir del riesgo para la salud laboral en determinados espacios. La organización sindical reclamaba evaluaciones específicas de los riesgos y la implantación de medidas preventivas y de protección.

"La lucha contra el calor no es un trámite administrativo, sino una obligación legal para garantizar la salud laboral. Nuestros delegados y delegadas de prevención harán un seguimiento exhaustivo de la implantación de las medidas en cada centro", han señalado desde CCOO, que anuncia que mantendrá esta campaña en los próximos veranos para que la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras "sea una realidad y no un mero documento archivado".

En otros hospitales de la provincia también se han visto resultados. En el Hospital Universitario Puerta del Mar, la dirección ha adquirido el compromiso de instalar un sistema de ventilación en el Almacén General, medidas a implantar desde el próximo mes de septiembre y cuya conclusión se esperar antes de fin de este año. Su cumplimiento está siendo vigilado por Comisiones Obreras.

También en el Hospital Universitario de Jerez se han evaluado los riesgos y será motivo de planificación preventiva para que durante el verano se tengan condiciones más favorables.