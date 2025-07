Los mosquitos invaden el Hospital Punta de Europa de Algeciras

Los mosquitos se han convertido en un inesperado inquilino del Hospital Punta de Europa de Algeciras. Varios usuarios han contactado con Europa Sur para trasladar su malestar por la notable presencia de estos insectos en distintas zonas del centro sanitario.

Una de las áreas más afectadas es la sala de espera de la zona de extracciones, donde los pacientes aseguran haber sido “acribillados a picaduras”.

“No se podía estar sentado en la sala de espera porque te picaban. La gente estaba dando vueltas para evitarlos”, señalaba esta semana uno de los usuarios que acudió a realizarse pruebas médicas. Las paredes, según describen, presentaban marcas rojas fruto de los intentos por eliminar a los mosquitos.

Las quejas no se han hecho esperar. “Venimos a hacernos pruebas médicas, no a pasear por el río Pícaro. No tiene ningún sentido que estas sean las condiciones en las que tenemos que esperar a que nos atiendan”, criticaba con ironía otro de los afectados.

Aunque la sala de extracciones parece ser uno de los focos principales, el problema no se limita a esa zona. Usuarios de otras plantas, como la unidad de oncología, también han reportado la presencia del insecto en habitaciones y pasillos. Todos coinciden en reclamar medidas inmediatas por parte del hospital para evitar tener que enfrentarse a una plaga que consideran impropia de un centro sanitario.