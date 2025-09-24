El Hospital Punta de Europa de Algeciras renovará las calderas de la lavandería por modelos eléctricos

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras llevará a cabo durante este mes de octubre la instalación de las nuevas calderas de su lavandería en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), el proyecto de eficiencia energética financiado a través del Mecanismo de Recuperación NextGeneration que se desarrolla desde el pasado año en el centro sanitario y que tiene una inversión global de 16,7 millones de euros.

La instalación de las nuevas calderas eléctricas de vapor permitirá cubrir las necesidades de la lavandería del hospital sin utilizar combustibles fósiles, reduciendo la huella de carbono del centro, al tiempo que se reemplazarán las bombas actuales por modelos más eficientes con variadores de frecuencia y se aislarán térmicamente las tuberías, minimizando las pérdidas energéticas y optimizando la distribución de agua caliente y fría.

Durante el tiempo necesario para la instalación del nuevo equipamiento, el centro dejará de prestar el servicio de lavandería, no así el de lencería. Desde la Dirección del centro se ha planificado esta actuación con antelación para garantizar la continuidad de la atención y minimizar el impacto en el funcionamiento diario. Cabe recordar que el PIREP tiene como objetivo reducir en más de un 30% el consumo energético, mejorar la sostenibilidad ambiental y ofrecer un entorno hospitalario más confortable para los usuarios y el personal.

El proyecto se articula mediante la construcción de una nueva central térmica, la sustitución de todas las luminarias del hospital por tecnología LED con sistemas de detección de presencia y ajuste automático de luminosidad, o la instalación de paneles solares en cubiertas y marquesinas de los aparcamientos del centro, capaces de generar aproximadamente 2,1 millones de kWh al año, lo que reducirá el consumo eléctrico del hospital en un 36,6%, aumentando su capacidad de autogeneración energética y reduciendo la dependencia de la red eléctrica.

"Gracias a todas estas medidas, el Hospital Universitario Punta de Europa estima una reducción anual en las emisiones de dióxido de carbono de aproximadamente 3.299 toneladas, el equivalente a plantar 140.000 árboles. Esto representa un avance significativo hacia un entorno más limpio y seguro, contribuyendo al objetivo global de reducir la huella de carbono en los edificios públicos", ha comunicado la Consejería de Salud y Consumo Servicio Andaluz de Salud.