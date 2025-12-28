Algeciras homenajea a Javier Muñoz con un partido benéfico
Familiares, amigos y vecinos se unen en el Campo Municipal de Fútbol Juan Sebastián Elcano–Eduardo Rodríguez Pule para recordar al funcionario fallecido en 2023
Algeciras ha vivido este domingo una jornada de deporte y solidaridad con la celebración de un partido benéfico en memoria de Javier Muñoz Hurtado, funcionario del Ayuntamiento adscrito a la Delegación de Cultura y responsable del Centro Documental José Luis Cano, fallecido en 2023.
El encuentro, organizado por familiares y amigos del homenajeado, tuvo lugar en el Campo Municipal de Fútbol Juan Sebastián Elcano–Eduardo Rodríguez Pule y contó con la asistencia de vecinos, así como de la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, y del concejal delegado de Juventud, Francisco Arango.
Durante el desarrollo del partido, los asistentes colaboraron con la entrega de juguetes y alimentos, que serán distribuidos entre las personas más necesitadas por la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen y la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor, la hermandad a la que pertenecía Javier Muñoz.
El partido benéfico se consolida así como una iniciativa solidaria que Muñoz Hurtado promovía cada año, uniendo deporte y apoyo a los colectivos más vulnerables del municipio.
