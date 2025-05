Un hombre, detenido en Algeciras por tirotear la fachada de la casa de una ex amiga que le negó una relación sentimental

Algeciras/Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras detuvieron este miércoles a un hombre de iniciales J.L.P.L. acusado de efectuar disparos contra la fachada de la casa de una ex amiga a la que supuestamente acosa desde que rechazó mantener una relación sentimental con él. La víctima es la propietaria de un coche que el martes 6 de mayo quedó calcinado tras sufrir un incendio provocado en la puerta de la vivienda.

El detenido fue puesto a disposición judicial y, horas después, salió en libertad bajo fianza. El juez le impuso una orden de alejamiento hacia otra ex pareja de la mujer, el padre de sus hijas, y no hacia ella y las niñas. La víctima está "muy preocupada" por esta medida puesto que afirma que su ex pareja no tiene nada que ver con el caso y no es la que está siendo acosada por el detenido.

Los disparos que se registraron en la fachada de la vivienda en la que reside en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, junto a la vía del tren y cerca del cementerio de Botafuegos, fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta algecireña que vive bajo contantes "amenazas" desde que se negó a mantener una relación sentimental con el ahora arrestado. Por esta zona de parcelas agrícolas, algunas viviendas y varias calles sin asfaltar, situada en el extrarradio de Algeciras, aparecía desde entonces el individuo, que ni siquiera vive cerca para provocar a la víctima, según su testimonio recogido por Europa Sur.

Según explica, el "calvario" que vive comenzó cuando hace meses accedió a prestarle el coche a esta persona, que lo retuvo durante semanas negándose a devolvérselo. La mujer recurrió a la Policía, que consiguió que se lo entregara, pero entonces sse intensificó el acoso que sufre. Una noche se escucharon los disparos contra la casa. Desde entonces no deja de recibir multas de tráfico a su nombre, todas correspondientes al periodo de tiempo que el hombre tuvo en su poder el vehículo.

El día 6 de mayo, de madrugada, el coche en cuestión salió ardiendo y quedó calcinado. La Policía barajó desde un principio un ajuste de cuentas como la más probable causa del incendio, pero, como la víctima matiza, no por un asunto relacionado con el tráfico de drogas, sino con el acoso violento que sufre ella y su familia, principalmente su madre y las niñas. La mujer afirma que puso una denuncia en el Juzgado por este hecho.