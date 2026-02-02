Dos históricos búnkeres del Parque del Centenario de Algeciras se desploman

Dos de los históricos búnkeres del Parque del Centenario, situados en la Punta de San García, se han desplomado en los últimos días, sumando un nuevo episodio de deterioro a uno de los conjuntos defensivos más emblemáticos del Campo de Gibraltar. Uno de ellos, el más cercano a los grandes marcos de hormigón, ya se cayó hace un tiempo y con los últimos temporales se ha deslizado hasta la orilla. El otro ha perdido la base y se encuentra al filo del desprendimiento.

Estas estructuras, levantadas en la década de 1940 como parte del dispositivo franquista para proteger la Bahía de Algeciras ante un posible desembarco aliado desde Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial ya presentaban problemas de estabilidad por la erosión del acantilado y la falta de mantenimiento, según alertaban desde hace años especialistas en fortificaciones del Estrecho.

La base de uno de los fortines. / Erasmo Fenoy

La Punta de San García concentra tres capas de historia militar: la torre almenara del siglo XVI, el fuerte costero del XVIII —escenario de la batalla naval de 1801— y nueve búnkeres de hormigón del siglo XX, diseñados durante la Segunda Guerra Mundial para proteger la costa entre Getares y Algeciras. Estos fortines nunca llegaron a entrar en combate, pero constituyen hoy un testimonio de la militarización del Estrecho y del uso de presos republicanos en su construcción.

El Parque del Centenario, inaugurado en 2007, integraba la rehabilitación parcial del fuerte y uno de los búnkeres como pieza museística, con la intención de poner en valor este paisaje histórico y militar. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de un plan de conservación continuado han deteriorado las estructuras. A los expolios de material militar se suma ahora el colapso de dos búnkeres, un aviso sobre el riesgo que corren otras defensas ya señaladas como “en peligro de derrumbe”.

Expertos y colectivos patrimonialistas recuerdan que la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía protege este tipo de estructuras y que rutas como la Ruta de los búnkeres han permitido difundir su valor histórico y paisajístico. Reclaman acciones urgentes: inventariar y catalogar todos los fortines, intervenir en los que presentan riesgo estructural y dotar al Parque del Centenario de recursos suficientes para compatibilizar su uso público con la conservación de las defensas de hormigón que vigilan la Bahía.