Un conductor herido al desvanecerse al volante y chocar contra la terraza de un bar en Algeciras

El conductor de un turismo resultó herido en la mañana de este domingo como consecuencia del aparatoso choque del coche que conducía contra la terraza de un bar situado en la rotonda de la Guardia Civil, en Algeciras. Una farola y la valla de protección del carril bici frenaron al coche, cuyo conductor se habría desvanecido al volante, y evitado que el vehículo se llevara por delante las mesas del velador, según la información recopilada por Europa Sur a través de testigos del accidente.

El suceso se produjo sobre las 9:00, cuando el conductor de un Skoda SuperB colisionó contra la valla protectora que separa la calzada del carril bici y la terraza de un bar que en ese momento tenía a clientes tomando el desayuno. En su avance, además de la valla, el Skoda golpeó una farola que terminó por detener al coche. El vehículo presentaba fuertes daños en el frontal, con los airbag delanteros desplegados. Los clientes del bar llamaron de inmediato a los sanitarios y apagaron el motor.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía desplazó rápidamente hasta el lugar a una dotación de los bomberos y sanitarios, estos últimos encargados de atender al conductor, del que no han trascendido más datos sobre su estado. También se comisionó en el lugar una patrulla de la Policía Local.