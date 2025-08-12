El helipuerto de Algeciras creció en julio un 14% en viajeros en comparación con 2024

El helipuerto de Algeciras registró en julio 3.459 pasajeros que se trasladaron en 272 vuelos con origen o destino a Ceuta. Las cifras suponen incrementos por encima de los diez puntos porcentuales: del 14% de viajeros y del 18,3% de operaciones en comparación con los niveles de tráfico del mismo mes de 2024.

La positiva evolución en julio favoreció el balance de los siete primeros meses del año. Entre enero y julio de este año, la infraestructura gaditana contabilizó 22.236 pasajeros (+11%) en 1.770 vuelos (+9,5%), entre aterrizajes y despegues.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.