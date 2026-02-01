Me gusta el cartel

Llevo varios días, desde la presentación oficial que organizó el Consejo Local, escuchando comentarios y opiniones muy divididas respecto a la “calidad artística” o “idoneidad” del cartel anunciador de la Semana Santa 2026 para Algeciras, una obra del prometedor Emilio Alcolea. Por cierto, acto llevado a cabo con nota, acompañado de un cambio sustancial y más actualizado que era más que necesario, en el paraninfo de la universidad. No es un acto religioso ligado a un templo, por lo que el escenario no me parece mal orientado.

A media voz, escucho que el cartel no guarda unanimidad en la comunidad cofrade, puede ser, y también es posible que no responda a muchas de las expectativas que se crean a este respecto. En mi opinión, el cartel es más que adecuado y mantiene el mensaje que debe lanzarse, está en armonía y en la dirección correcta en cuanto a estilo. Es cierto, a mi ver, que guarda cierta inspiración con los de mi admiradísima Nuria Barrero Bellido, de las máximas referentes en este arte, aunque ello le suma más que resta. Lejos del “para gustos colores”, el trabajo de Alcolea está alineado con lo que debe y debería ser una obra que anuncie la Semana Santa.

El cartel de la Semana Santa de Algeciras 2026. / Francisco Gomez

No haría falta recordar que hasta hace muy poco nuestro cartel lo encarnaba una fotografía. Ojo, a todas luces una obra de arte en sí misma y más aún si lleva la autoría de los dos mejores acólitos que tienen las cofradías algecireñas: Daniel Gil y Miguel Lorenzo. Pero una fotografía. A mí entender, el camino y la senda deben orientarse a una obra exclusiva, excepcional y pictórica que eleve la colección artística de la Algeciras cofrade.

Incluso iría un paso más. Habría que abandonar también la designación rotativa de hermandades protagonistas [como el Vía Crucis Oficial] y dejarlo al entendimiento e inspiración del autor. Y asumiría de buen grado que, al margen de un concurso paralelo y amateur, que el cartel oficial fuese un encargo, como ocurren otros muchos destinos. Algo que se traduciría en poner aún más en valor la propia obra y hallar referentes para incrementar nuestro patrimonio artístico. En definitiva, me gusta el cartel.