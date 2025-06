La guitarra eléctrica de Pepe Karnani sonará con Hideraband en concierto en la Casa de Paco de Lucía

Algeciras/La música instrumental de dos guitarras eléctricas y una batería sonará este próximo sábado, 7 de junio, en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en Algeciras. El algecireño Pepe Karnani, toda una referencia entre los músicos locales, el bajista Pedro Roldán y el batería Juan Antonio Andrés Carrasco conforman Hideraband, una banda reunida en torno a un viaje de búsqueda musical que tiene muchas guías, muy cultivadas en el hogar de cada uno de los músicos, y ahora se someterán al juicio del público.

"Es un proyecto que tenía yo en cartera hace muchísimo tiempo. Lo tenía en mi estudio. Es como la persona que tiene una exposición de cuadros en su casa y no los saca nunca. Si tú no sacas esos cuadros de tu casa para que la gente los vea en una exposición, nunca va a ser cultura. He tenido la suerte de dar con dos músicos excelentes. Y lo que queremos, aparte de divertirnos, es dar a conocer nuestra música en estos tiempos en los que la creatividad está nula. Hay muy poca creatividad a nivel musical en este país", declara Pepe Karnani.

Uno de esos músicos que le acompañan en Hideraband es Pedro Roldán, también muy conocido en el mundo musical algecireño desde la década de los años ochenta del siglo pasado. Karnani tocaba entonces con La Destilería, y Roldán con Productos Lácteos, formaciones que desaparecieron como tantas otras. "Escuché una maqueta que hizo José en su casa y me enamoré de su música", explica el bajista. "Ahora le estamos aportando al sonido un matiz, como un poquito más de pegada, ¿no? José tiene muchas pistas grabadas en casa, pero no es lo mismo grabar en casa con un secuenciador de ordenador que luego meter caña en directo. Y con José Antonio, el batería, hemos ganado muchísimo", añade.

Si se quiere entender el concierto que se escuchará en La Casa de Paco, cuya recaudación irá destinada a la asociación Apropadis 2.0, que trabaja para las personas con otras capacidades, las referencias internacionales son grupos como Genesis, Jethro Tull, o músicos como Mike Olfield, y a nivel nacional habría que conocer y disfrutar de las composiciones de viejas formaciones como fueron Iceberg o Iman y todavía vigentes como los catalanes de Companyia Elèctrica Dharma.

"El matiz está, creo yo, en que estamos cada vez más cerca al post-rock, que es una fórmula musical que pretende reproducir música instrumental, haciendo guiño a la sinfónica, pero sin uso de teclado, solo a base de cuerdas", precisa Roldán.

"Sí, también lo que ocurre es que también utilizamos sonidos de última generación. Eso sí, soy un obseso de los efectos de guitarra, y me gusta mucho estar a la última tecnología. La verdad es que el grupo se nutre de eso. Es música, digamos, una referencia del pasado, pero con unos sonidos muy actuales. Eso es muy interesante a la hora de ejecutar la guitarra", agrega Karnani.

El objetivo de la propuesta de Hideraband es que su música llegue al corazón del público, que podrá identificar muchos sonidos de las influencias de las que se nutren. "Tú vas a un concierto nuestro y te tienes que emocionar. Si no te emociona es que no te gusta la música, ¿sabes? Por ahí vamos nosotros. Tenemos que dar fuerza, melodía y pasión a lo que hacemos, a la música que hacemos. Esa es la idea", resume el guitarra algecireño, autor de todas las composiciones que sonarán en el Centro de Interpretación Paco de Lucía.

Músico y agente inmobiliario (Karnani), maestro jubilado (Roldán) y asesor fiscal (Juan Antonio Andrés), lo que no significa que la composición e interpretación sean un hobby. En palabras del bajista: "Cuando me casé dejé de tocar, evidentemente, pero no dejé de trabajar con la música. Monté mi estudio en casa, y ahí estuve grabando y aprendiendo. Muchísimo tiempo, igual que José, hasta que llega el momento en que el arte, si existe, tiene que ser reconocido por el público".

Guitarras eléctricas, música instrumental con efectos, en la Casa de Paco de Lucía puede sonar extraño para algunos, especialmente para los flamencos, pero Karnani tiene una respuesta contundente. "Bueno, la guitarra tiene seis cuerdas. Con siete y con ocho, pero la guitarra sigue siendo la misma. Es decir, vamos, yo creo que los estilos son completamente opuestos, son distintos, pero son emociones, al fin y al cabo. Paco de Lucía era el maestro de la emoción. No había nadie que superara la emoción de Paco tocando, ese temple, esa perfección tocando es una locura. Pero hay otros estilos con los que él compartió escenario, como Al Di Meola, Carles Benavent, John McLaughlin...".

Para los miembros de Hideraband es un orgullo tener la oportunidad de interpretar su música en lo que denominan "el templo mundial de la guitarra". Sienten, especialmente, responsabilidad. "No creo que él se sonroje porque yo lo diga", afirma Roldán. "José puede representar perfectamente... -a mí esta frase me gusta como resumen y es muy llamativa-, la evolución de la guitarra algecireña. Salvando las distancias, evidentemente, y los estilos tan dispares entre uno y otro. Pero, como él bien dijo antes... Nada más que con la tecnología tan avant-garde (vanguardia) que él presenta, que parece que está tocando teclados al mismo tiempo que está haciendo un solo... Ya eso dice algo, ¿no?".

Sin riesgo de destripar, sino a modo de guiño, el concierto terminará con una pieza denominada Hiderabad, esa tierra hindú donde desemboca el río Indo, un lugar donde Alejandro Magno terminó sus campañas y volvió a Macedonia. "El grupo hace un viaje de 7.000 kilómetros desde Algeciras, va parando en muchos sitios, y como su música es instrumental la entiende todo el mundo. Al final es una fiesta", concluye Karnani.

El propósito del grupo es sacar sus composiciones en disco, y el futuro lo determinará el respaldo que encuentren en el público que les escuche. Su concierto en la Casa de Paco de Lucía puede ser el principio de otro largo viaje.