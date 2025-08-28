La Guardia Civil detiene en Algeciras a un prófugo con orden de cárcel por una agresión sexual en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido en Algeciras a un hombre de 59 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión tras ser condenado a cuatro años por un delito de agresión sexual cometido en Mallorca.

La investigación se inició el pasado mes de julio por parte de la Guardia Civil de las Islas Baleares, después de que la autoridad judicial le comunicara a la misma que el condenado no había ingresado en prisión en la fecha acordada tras dictarse sentencia firme, ha informado el Instituto Armado en una nota.

Las averiguaciones practicadas permitieron determinar que el prófugo podría estar residiendo en Algeciras, desde donde intentaba eludir la acción de la justicia. Finalmente, tras hacer las comprobaciones necesarias con apoyo de la Guardia Civil de Algeciras, el sospechoso fue detenido mientras salía del domicilio en el que se encontraba.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al 2022, cuando el acusado, enfermero de profesión, aprovechó su posición para agredir sexualmente a una paciente. Al parecer, al recibir a la víctima en consulta, éste le indicó que necesitaba una muestra de orina de la misma, que regresara más tarde para realizarla. Cuando la mujer volvió, ya fuera del horario habitual de atención, el acusado aprovechó para cometer la agresión.

Tras ser juzgado y condenado, se encontraba en paradero desconocido hasta su localización y detención en Algeciras. Ahora, el hombre ha sido puesto a disposición judicial para su inmediato ingreso en prisión.