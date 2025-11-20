Detenido por la Guardia Civil con un cargamento de móviles robados rumbo a Marruecos

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que transportaba 591 teléfonos móviles ocultos en un doble fondo rumbo a Marruecos de los que buena parte, a la espera de las comprobaciones de las autoridades, serían robados. La intervención fue llevada a cabo por agentes de la Compañía Fiscal del Puerto de Algeciras durante las inspecciones a los vehículos que embarcan rumbo a Tánger.

Una vez descargada la furgoneta, los agentes detectaron signos de manipulación en una de las paredes de la parte trasera. Al desmontar esta pieza, los agentes localizaron el cargamento de teléfonos.

Realizadas las primeras gestiones, dos de los teléfonos figuraban como sustraídos en la base de datos policial, por lo que el conductor fue detenido como presunto autor de un delito de receptación.

Todos los terminales han quedado depositados en la Compañía Fiscal y de Fronteras mientras continúan las investigaciones para esclarecer su procedencia, por lo que el número de móviles robados recuperados sería superior.

El detenido, junto con las diligencias y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición de la autoridad Judicial.