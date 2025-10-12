El grupo algecireño Al Liquindoi deja huella en La Voz y entra en el equipo de Sebastián Yatra

El trío algecireño Al Liquindoi, formado por José Antonio, Joel y Antonio Jesús, protagonizó uno de los momentos más emocionantes de las Audiciones a ciegas de La Voz, programa de Antena 3, con su interpretación de Pájaros de barro de Manolo García. Con un sonido compacto y lleno de sentimiento, los tres integrantes demostraron que sus voces, aunque diferentes, podían fundirse en una sola armonía.

Desde los primeros acordes, los coaches notaron la calidad del grupo. “Están muy afinaditos”, comentó Malú, mientras Pablo López destacó que su interpretación “suena a Cádiz puro, puro”, en clara alusión al origen del trío. A pesar de la conexión y la emoción que transmitieron, ninguno de los coaches pulsó el botón durante la actuación.

Sin embargo, la sorpresa llegó al final: Sebastián Yatra decidió activar el botón del arrepentimiento, una oportunidad excepcional que permitió que Al liquindoi se uniera al programa oficialmente y formara parte del equipo del cantante colombiano.

El paso del grupo algecireño por La Voz ha sido celebrado por su autenticidad y por el talento demostrado en el escenario, consolidándolos como una de las propuestas más prometedoras de la edición.