Grabado de las ruinas de Algeciras (1726)

Algeciras/En la sala Tiempos de silencio del Museo Municipal de Algeciras, ubicada en la primera planta, se reproduce a gran escala el conocido grabado de las Ruinas de Algeciras, cuyo original está comprendido entre los documentos de la Colección Antonio Viñas de Roa depositada por su familia y consta en el Registro de Fondos con el número de inventario 3.700.

Es una estampa calcográfica representando las ruinas medievales de Algeciras, destruida en 1375 y reconstruida en el siglo XVIII gracias a las intervenciones del ingeniero Jorge Próspero de Verboom. La imagen es una ilustración del volumen 2 de la obra de John Durant Breval, inquieto viajero que visitó varias veces el sur de la península en las primeras décadas del siglo XVIII y recogiendo sus impresiones en Remarks on Several Parts of Europe, compendio histórico-geográfico impreso en Londres en 1726 e ilustrado con decenas de grabados al aguafuerte, muchos de ellos de Elisha Kirkall. La impresión es sobre papel, con dimensiones de 21 x 31,5 cm y el autor Bernard Lintot.

La escena refleja cuando Breval, en compañía del arqueólogo Conduitt visitó Algeciras antes de la intervención de Verboom, y le causó esta impresión: "ALGEZIRA, a unas seis millas sobre Tarifa y sobre el mismo lado de la bahía, es destacable sólo por las ruinasde una muralla mora de una solidez prodigiosa, que yace parcialmente enterrada bajo el agua y parte bajo tierra, yerbajos y basura…actualmente es un pueblo de escasa entidad, que acoge poco más que unas cuantas cabañas de pescadores, pero siempre tiene acuartelados allí un escuadrón o dos de caballería española, tanto para la seguridad de la bahía como para impedir la circulación de tabaco desde Gibraltar y otros puntos".

El dibujo de base fue realizado en la altura donde posteriormente fue construido el fuerte de Santiago, dominando la vaguada que es hoy la avenida de Blas Infante y las ruinas medievales que aún se conservan de las representadas en el grabado. Se trata de una “coracha” o muro avanzado, internado en el mar y cerrando el paso a la ribera de Algeciras, siendo ésta la primera representación gráfica conocida del gran elemento defensivo. Las siguientes imágenes se realizarán pocos años más tarde, en la planimetría histórica generada por las intervenciones de Verboom en Algeciras.

Enrique Romero de Torres (hermano del famoso pintor) reproduce parte del conjunto en su obra de 1934 Catálogo Monumental de España, provincia de Cádiz, pues las ruinas aún eran visibles en parte hasta su destrucción por el desarrollismo arquitectónico de los años 60 y 70 del siglo XX y hoy, lo que queda, está estudiado y perfectamente protegido.

En una primera impresión, las protagonistas son las ruinas, pero una observación más atenta delata, al fondo, las primeras casas de la nueva Algeciras, por lo que el grabado, publicado en 1726, no es acorde del todo con el texto de Breval aquí reproducido, por lo tanto, debió ser realizado algún tiempo más tarde, cuando ya la influencia de Verboom provocó la repoblación espontánea de Algeciras entre 1721 y 1724.