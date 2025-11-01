Golpe de la Guardia Civil al tráfico de coches de lujo robados a través del Puerto de Algeciras: dos detenidos en Madrid

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos personas e investiga a otras cuatro por su presunta implicación en una red internacional dedicada al robo de coches de alta gama en Europa, destinados posteriormente a la venta en el norte de África. La operación, denominada Mahitili, ha permitido recuperar seis vehículos valorados en 285.000 euros. Las autoridades destacan la importancia del Puerto de Algeciras en la operación como punto estratégico de tránsito hacia África, subrayando la colaboración internacional que permitió desarticular esta red criminal.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la organización operaba de manera muy estructurada: los vehículos eran sustraídos en Italia y trasladados a Francia, donde eran modificados y falsificados para dificultar su identificación como robados. España se utilizaba como país de tránsito, y los coches pasaban por el Puerto de Algeciras antes de llegar a su destino final en el norte de África.

Los delitos imputados incluyen falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad y comercialización de bienes obtenidos de forma fraudulenta. La investigación, llevada a cabo por el Grupo Central de Investigación de Tráfico, se prolongó durante nueve meses y se inició a raíz de varias denuncias presentadas por particulares y empresas afectadas en la compraventa de vehículos.

La instrucción del caso ha sido asumida por los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla en Madrid.

El pasado martes se conoció que en los últimos seis meses, el Puerto de Algeciras ha sido escenario de una de las operaciones más notables contra el tráfico internacional de vehículos robados. La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), integrada por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha interceptado 117 coches de alta gama procedentes de Norteamérica que viajaban ocultos en contenedores con destino al continente africano.

El valor de los vehículos —más de 6,5 millones de euros— revela la magnitud de una red internacional que cruzaba el Atlántico con sofisticación logística. Los coches, principalmente todoterrenos y deportivos de marcas como BMW, Jaguar, Land Rover o Chevrolet Corvette, eran sustraídos en Estados Unidos y Canadá, enviados por barco y “maquillados” una vez llegaban a África para reintroducirlos en el mercado como si fueran legales.