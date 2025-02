El gobierno local de Algeciras da la aprobación inicial a los Presupuestos de 2025 con casi 130 millones de euros

Algeciras/El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha dado este viernes su aprobación inicial al Presupuesto Municipal de 2025 con los votos a favor del equipo de Gobierno del Partido Popular y en contra de la oposición de PSOE y Vox. Las cuentas previstas para este año ascienden a casi 130 millones de euros, cuatro y medio más que el de 2024. El alcalde, José Ignacio Landaluce, defendió durante la tensa sesión plenaria el "equilibrio" logrado con un Presupuesto que considera acorde con la situación económica del Ayuntamiento. La portavoz socialista, Rocío Arrabal, los tildó de una "auténtica chapuza".

Landaluce afirmó que el Presupuesto es “fruto del trabajo de todas las delegaciones municipales" y que "cumple las previsiones del plan de ajuste municipal y las indicaciones trasladadas en años anteriores por la Subdirección General de Gestión Tributaria y Financiera de Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda". "Además", aseguró, "es fiel reflejo del Plan de Sostenibilidad Financiera aprobado por resolución del 3 de noviembre de 2023 del secretario de estado de Hacienda”.

La delegada de Hacienda, María Solanes. / Vanessa Pérez

“Es un Presupuesto equilibrado que, a pesar de su austeridad, nos va a permitir continuar mejorando la vida de nuestros ciudadanos, mejorando los servicios públicos que como administración estamos obligados a prestar, que marca el rumbo de nuestra ciudad y el compromiso de este Ayuntamiento con cada uno de sus vecinos. Detrás de cada cifra hay una mejora, un avance, una solución a las necesidades de los algecireños. Si estás orgulloso de algeciras, tú eres parte de este presupuesto”, manifestó el alcalde.

La teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, consideró que las cuentas municipales son "sólidas y equilibradas". "Nos permite avanzar en el modelo de ciudad con el que se comprometió nuestro alcalde José Ignacio Landaluce cuando alcanzó la Alcaldía, a la vez que cumplimos con los bancos, a diferencia de lo que hacían otros, que llegaron a tener un remanente de tesorería de menos 105 millones de euros. Por lo que pagamos 9 préstamos en 2025 y cancelamos 3 préstamos el pasado año 2024 a lo que hay que añadir otro en enero, todo un hito histórico que sigamos pagando deuda heredada a la vez que gestionamos la ciudad y ponemos en marcha proyectos en toda Algeciras”.

Solanes recordó las inversiones puestas en marcha y que recogen estos Presupuestos que “están pensando en las barriadas y en Algeciras”, destacando los proyectos en colaboración con la Diputación, como el plan de asfaltado por valor 1 millón de euros que abarcará 24 barriadas; 900.000 euros para un plan acerados en más de 14 zonas de la ciudad, 500.000 euros para otro plan de barandillas además del proyecto de La Escalinata y la mejora de los servicio de transporte urbano.

La socialista Rocío Arrabal. / Vanessa Pérez

Además está prevista una inversión extra de 1,15 millones de euros de los que más de medio millón se destinan a las mejoras eléctricas de 26 centros educativos financiados por la Diputación de Cádiz y casi 400.000 en obras que van a afectar a seis colegios públicos entre las que destacan la pintura integral de tres de ellos, sin las olvidar el resto de inversiones en ocio para los jóvenes, mayores, deportes (6 campos de fútbol transformados ya a césped artificial) y "la modernización de sus instalaciones, mejoras en mercados, más cultura o potenciar las fiestas populares como la Feria Real o el Carnaval Especial”. "A esto hay que añadir puntos importantes que recogen estas cuentas como más de 17 millones de euros en políticas sociales, 8 millones de euros para zonas verdes, 20 millones para limpieza y gestión de residuos, más de 700.000 euros para mejorar el acceso a las playas o 3 millones para empleo y 18,6 millones de euros en seguridad", dijo.

Oposición

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, desglosó los “numerosos motivos” por los que el PSOE votó en contra del Presupuesto elaborado por el PP para 2025, unas cuentas que nacen “desequilibradas” en cuanto a su previsión de ingresos y gastos y que la líder de la oposición calificó de “auténtica chapuza”.

En lo que respecta a las mociones, el PSOE Algeciras llevaba dos iniciativas. La primera, sobre transparencia, para que que el nuevo procedimiento de acceso a la información a través de la sede electrónica sea compatible con el anterior, se mantenga al día la web municipal y se envíe a la oposición la información solicitada en los plazos que marca la Ley, "a diferencia de lo que ocurre en la actualidad". La segunda, defendida por el concejal Manuel María Márquez, para reclamar que se ponga fin a la falta de “pluralismo político” en los informativos de la televisión pública local, tras el “tirón de orejas” del Consejo Audiovisual de Andalucía. Ambas fueron rechazadas con los votos en contra del Partido Popular.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, y el secretario general, José Luis López Guío. / Vanessa Pérez

“Votamos no a este Presupuesto porque es una auténtica chapuza, no está equilibrado, no es útil, ni ambicioso, ni resuelve las carencias de Algeciras, aumenta la deuda y tan sólo refleja la incapacidad de gestión de este gobierno… Votamos no a su mala gestión, a su oscurantismo y a sus mentiras”, enumeró Arrabal durante el siempre tenso debate económico del pleno, en el que la portavoz socialista detalló la propuesta que el PSOE registró horas antes del pleno para intentar que se "equilibrara" el Presupuesto 2025, y que, "tal y como era de esperar", fue rechazada por el PP.

"Falsedad"

La líder socialista aprovechó también la ocasión para aclarar la "falsedad" difundida en las últimas horas por la delegada de Hacienda, María Solanes, y dejar claro el PSOE aún no ha presentado alegaciones, entre otras cosas porque no es posible hacerlo antes de que se aprueben inicialmente los Presupuestos. Tras lamentar esas “desafortunas declaraciones”, un ejemplo más de la “credibilidad cero” de Landaluce y su equipo de gobierno, Arrabal, instó al gobierno local y, muy especialmente, al alcalde, a “dejar ya de engañar y de jugar con los ciudadanos, ya está bien”.

“Son uno de los ayuntamientos que menos invierten en políticas sociales de toda España, muy por debajo de la media de otros ayuntamientos”, ha añadido también la portavoz socialista, que en otro momento de su intervención ha preguntado a Landaluce “desde cuándo sabía que había deficiencias en las instalaciones eléctricas de los colegios”. Asimismo, Arrabal recordó que la oposición no puede “paralizar” ni el servicio de comida para personas vulnerables ni el resto de la gestión del Ayuntamiento, para empezar porque el gobierno local tiene mayoría absoluta, y “hace y deshace como quiere”, por lo que insistió en pedir a Landaluce y a su concejala de Hacienda que “dejen de mentir”, en éste y otros asuntos, con “premeditación y alevosía”.

Ya en el debate sobre los decretos de Alcaldía, la portavoz socialista criticó la "falta de transparencia" de la que sigue haciendo gala el gobierno local de Landaluce, y que, tal y como anunció, acabará resolviéndose por la vía contencioso-administrativa, ya que hay documentación que se lleva un año reclamando y que “ya no se va a pedir más en el Pleno”, dada la “falta de respeto a la democracia” del alcalde y los concejales del PP algecireño.

2024

José Ignacio Landaluce aprovechó el Pleno para hacer un repaso de 2024, cuando a su juicio “Algeciras alcanzó importantes hitos que marcaron un antes y un después en su desarrollo". "La ciudad dio un paso histórico en movilidad y seguridad, nuestra ciudad alcanzó un récord de pasajeros en el transporte público, impulsado por la incorporación de 11 nuevos autobuses eléctricos a la flota municipal. La estabilización del empleo público y la incorporación de 63 nuevos policías locales. Se fomentó nuestro legado cultural con el Centro de Interpretación Paco de Lucía y la apertura del Museo de la Navegación", ha dicho. "Se impulsó la digitalización del turismo con nuevos portales y se fortalecieron nuestras tradiciones con la Romería de la Palma en el Rinconcillo. Obtuvimos reconocimientos nacionales por nuestra labor en igualdad. Disfrutamos de unas zambombas navideñas inolvidables y una Feria Real sin precedentes. Algeciras se hizo un hueco en el mapa de la sostenibilidad con la Bandera Verde. Mejoramos nuestros colegios, y ampliamos nuestra oferta universitaria", continuó.

"El deporte local vivió una total transformación con la mejora de nuestras instalaciones deportivas, como la conversión a césped artificial de los campos de fútbol. Se hicieron realidad importantes proyectos urbanisticos, como la primera fase del Lago Marítimo, además de la renovación de infraestructuras clave como la avenida España en San José Artesano, la avenida Diputación en El Rinconcillo, la calle Benito Daza en La Granja y la calle Campesinos en Los Pastores. Se impulsó la implantación del contenedor marrón y se logró una bolsa de empleo de Algesa", relató. "Se reforzó la atención a los consumidores y se impulsó el comercio local. Además, nuestros mayores siguen siendo protagonistas de nuestra gestión, con espación de participación activa. Hemos disfrutado de grandes eventos de ocio como el Prix, o las distintas fiestas jóvenes. Sin olvidar nuestras playas, cada vez más bonitas, y con mejores servicios”, concluyó.

Reconocimientos

En la sesión también fueron aprobadas las propuestas del alcalde para la concesión de los reconocimientos por parte del Ayuntamiento con motivo del Día de Andalucía en el acto institucional que se celebrará el próximo jueves, dia 27, a partir de la una y media de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano, distinciones que en esta edición recaerán sobre Beatriz Calderón Román Nena, Miguel Alberto Díaz, la Asociación Musical La Bohemia y el teniente del Ejército de Tierra Francisco José Bullón.

En el apartado de asuntos de urgencia también fue aprobada la propuesta planteada por la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, por la cual se da continuidad al proceso para la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio.

En el apartado de las mociones fueron aprobadas las presentadas por el Grupo Municipal de Vox sobre diversas actuaciones en la Barriada de San Bernabé; la de este mismo grupo, aunque esta con varias modificaciones y votada por puntos, siendo aprobados los puntos uno, cinco y seis, y rechazados los puntos dos, tres y cuatro.