El PSOE de Algeciras alerta del mal estado de las instalaciones eléctricas de los colegios por la falta de mantenimiento

Algeciras/El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha denunciado el mal estado en el que se encuentran las instalaciones eléctricas de los colegios de la ciudad, según las inspecciones realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) encargada de auditar la seguridad de estos sistemas, y que "ha obligado" al Ayuntamiento a realizar una inversión de 531.000 euros, financiados por la Diputación de Cádiz a través del programa Cádiz Marcha.

El PSOE registrará "en las próximas horas" una solicitud para tener acceso al contenido del informe de la OCA, aunque afirma que es “claramente desfavorable". Así lo ha confirmado este jueves la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz en la Corporación municipal, Rocío Arrabal, que cree que es “la falta de mantenimiento de los colegios, año tras año, por la desidia de alcalde y su gobierno, la que ha provocado que las inspecciones técnicas de las instalaciones eléctricas hayan sido desfavorables, y alerten de la existencia de defectos importantes que hay que subsanar”.

“Estamos ante la necesidad de actuar ya ante una clara negligencia, y de no demorarlo más, no ante una ‘inversión histórica’, como encima nos pretenden ‘vender’ ahora el señor Landaluce y su equipo de gobierno”, ha advertido la portavoz socialista, que ha lamentado el “cinismo político” del que, una vez más, hace gala el PP algecireño, intentando “cambiar la narrativa sobre la marcha” y “hacer pasar por un proyecto propio, e incluso un logro digno de aplauso, lo que no es más que la necesidad de cumplir la ley tras un abandono de años, y años, y sólo después de que desde la inspección les hayan leído la cartilla. Se les debería caer la cara de vergüenza”.

Según ha advertido también la portavoz socialista, la oposición y, por tanto, la opinión pública, tienen derecho a preguntarse “desde cuándo sabe el señor Landaluce que las instalaciones eléctricas de los colegios de Algeciras no están en condiciones óptimas”, y también si las deficiencias detectadas por la OCA conllevan algún “riesgo” para los alumnos/as y profesores en alguno/s de los centros educativos examinados.

Con la mencionada solicitud de información, el Grupo Municipal Socialista de Algeciras pretende también conocer el “alcance” de las deficiencias detectadas, si son “graves o muy graves”, porque “ya no estamos hablando sólo de persianas rotas, de goteras en los gimnasios o de colegios que no se pintan, sino que estamos hablando de electricidad, y, por tanto, de seguridad”.

Los dirigentes socialistas ya hicieron mención a estas inspecciones de la OCA en la rueda de prensa de esta semana, en la que confirmaron su voto en contra del Presupuesto municipal para 2025. Durante dicha comparecencia junto con el secretario de organización del PSOE algecireño y viceportavoz municipal, Fran Fernández, Arrabal ya mostró a los periodistas unas tablas del proyecto del Presupuesto en las que se detallan partidas denominadas “Subsanación Deficiencias OCA” que recogen actuaciones concretas para colegios como el Caetaria, el Campo de Gibraltar, y el Alfonso XI, tanto en sus instalaciones de Infantil como de Primaria, junto a otras partidas más genéricas denominadas “Coordinación de Seguridad y Salud. Subsanación Deficiencias OCA” y “Subsanación Deficiencias OCA en varios centros”, pero sin especificar cuáles.

“La OCA lo que hace es revisar y verificar si las instalaciones eléctricas de los colegios cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la legislación vigente. Para que todos nos entendamos, es como las revisiones que tienen que pasar los extintores, o como las ITV de los coches. Y todos sabemos que si nuestro vehículo no pasa la ITV, no puede circular hasta que no arreglemos esas deficiencias que se le hayan detectado en la inspección técnica”, ha añadido Arrabal, que ha insistido este jueves en considerar “inaudito” y de “un enorme cinismo político” que “sabiendo esto el alcalde y su concejal delegado de Educación, sabiendo que hay en Algeciras colegios que no han superado la OCA, vengan ahora a sacar pecho de unas inversiones que deberían ser de rutina, de puro mantenimiento, y llevar años hechas, y no venderlas como si fueran algo extraordinario”.