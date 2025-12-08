Gloria Sánchez-Grande, periodista de Europa Sur, ganadora del Premio José Luis Tobalina 2025

La periodista de Algeciras Gloria Sánchez-Grande, redactora de Europa Sur, se ha alzado ganadora del Premio José Luis Tobalina 2025 de artículos periodísticos, otorgado por el Ateneo José Román de Algeciras por el artículo titulado Algeciras y la noche en que la cultura se quedó con hambre, una crónica inspirada en la actuación de Antonio Romera Chipi en el regreso a su tierra el pasado 25 de mayo y que fue publicada en Europa Sur. Enrique Salvo Tierra ha sido elegido finalista por El legado verde de la abuela., que apareció en Viva Campo de Gibraltar.

Gloria Sánchez-Grande Rasco (Algeciras, 1986) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. La periodista sumará este reconocimiento al premio por el III Concurso de Novela de Los Barrios por su obra titulada Por estar vivos, el Certamen de microrrelatos Don Quijote de la Mancha del Campo de Gibraltar o al Premio a la Promoción, difusión y defensa de la tauromaquia concedido al Grupo Joly en 2025.

Sánchez-Grande comenzó a colaborar con Europa Sur En 2022 para después formar parte de su plantilla. Anteriormente, desde 2016 trabajó en el Centro de Asuntos Taurinos Comunidad de Madrid y hasta 2020, en Las Ventas Tour. Entre 2011 y 2017 fue redactora, traductora de francés-español y responsable del texto de la edición castellana de la revista Terres Taurines. Entre 2013 y 2015 fue directora asociada y responsable de la gestión cultural de la galería de arte Modus Operandi (Madrid) y también fue responsable de comunicación en una asesoría de empresas especializada en los sectores de banca, energía, telecomunicaciones y farmacéutico. Entre 2010 y 2012 fue redactora en la sección de informativos de RNE y en el programa taurino Clarín.

También ha trabajado en Radio Intereconomía, Europa Press y Mundotoro.com y ha sido colaboradora de la Cadena Ser Campo de Gibraltar y el programa Carrusel Taurino, de Canal Sur Radio.

Entre los ganadores del Premio José Luis Tobalina se cuentan prestigiosas firmas como la de Juan José Téllez, Antonio Manuel Rodríguez, Carmen Camacho o, los más recientes, Ignacio Díaz Galán y Juan Gaitán.