Gema Valderrama renueva como directora de la ONCE en Algeciras

El Consejo General de la ONCE ha ratificado a Gema Valderrama como directora de la ONCE en Algeciras para un nuevo mandato de otros cuatro años. Fruto del proceso surgido de las XII elecciones democráticas de la Organización, celebradas el pasado 1 de diciembre, el Consejo General ha designado a los responsables de las Delegaciones Territoriales, los Consejos Territoriales y las direcciones de la ONCE a nivel provincial.

Gema Valderrama (Málaga, 1979) es afiliada a la ONCE desde 2013, es técnica especialista en la rama de Administración y Comercio, especialidad Informática y Administración de Empresas. Comenzó su trayectoria laboral en el ámbito de la restauración, continuó en la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Industrias Relax, la Fundación Deportiva Municipal y fue técnica administrativa en el Colegio Oficial de Dentistas de Málaga durante siete años. De 2014 a 2016 fue vendedora de la ONCE hasta que este año asumió la dirección de la Agencia de la Organización en Marbella. Es directora de la ONCE en Algeciras desde 2019.

Como subdirector en la ONCE en Algeciras ha sido designado José María Martín, en sustitución de Herminia Moncayo, ahora directora de la Organización en La Línea de la Concepción. José María Martín González (Algeciras, 1982) es afiliado a la ONCE desde 2008, diplomado en Magisterio con especialidad en Educación Física por la Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa en La Línea de la Concepción. Ha sido vendedor de la ONCE en 2018 y de 2019 hasta ahora ha sido director de la ONCE en Ronda.

En el acto de presentación han participado hoy el director de la ONCE en la provincia de Cádiz, Alberto Ríos, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez.La ONCE cuenta en Algeciras con 640 afiliados y 277 vendedores de los 2.636 afiliados y 1.230 vendedores que hay en la provincia de Cádiz.

Más presencia del Grupo Social ONCE en Algeciras

Para este nuevo mandato la directora de la ONCE en Algeciras se ha marcado como objetivo “que el Grupo Social ONCE sea más fuerte para poder ayudar a más gente, que los vendedores se sientan más protagonistas de la vida de la ONCE y los afiliados reciban los Servicios Sociales más cerca”. También apuntó como prioridad dar respuesta a las nuevas necesidades que planean las personas ciegas o con discapacidad visual grave. “Tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades que plantean los nuevos tiempos para darles respuestas adecuadas”, dijo.

La elección del Consejo General y los Consejos Territoriales es consecuencia de un proceso democrático en la ONCE que cumple 41 años desde que, en 1982, las personas ciegas acudieron por primera vez a las urnas para elegir a quienes dirigen el futuro de la Organización, todo ello de acuerdo con la vigente Ley de Economía Social por la que se rige la ONCE, así como de sus propios estatutos.

Por su parte, el director de la ONCE en Cádiz mostró su compromiso por seguir trabajando al lado de la sociedad civil para hacer una ciudadanía más inclusiva entre todos; y apuntó como prioridades de este nuevo mandato la mejora de los servicios sociales específicos para personas ciegas y sordociegas, la ampliación de la dotación destinada a la discapacidad, y la creación de una nueva Fundación de la ONCE dirigida a personas con baja visión que, sin estar afiliadas a la Organización, recibirán todo el apoyo de los profesionales mejor preparados para esta tarea.

En 2021, un total de 23 personas se incorporaron como nuevos afiliados a la Organización en el Campo de Gibraltar al perder toda o parte de la visión, y recibieron un apoyo integral para cubrir todas sus necesidades laborales, educativas, culturales o deportivas gracias a la labor de un equipo de más de 400 profesionales a su servicio dentro de la comunidad autónoma, para hacerles un nuevo diseño de vida a medida.

Por otra parte, el Grupo Social ONCE da empleo en Algeciras y el Campo de Gibraltar a un total de 634, de los 13.162 andaluces que trabajan en la comunidad autónoma. En España, con más de 71.200 trabajadores y trabajadoras, casi un 60% con discapacidad, se convierte en el cuarto empleador no público, mientras que se consolida como primer empleador mundial de este colectivo.