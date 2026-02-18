Fran Amado emociona con su pregón del Carnaval Especial 2026
La Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento hace entrega de los diplomas y reconocimientos del Carnaval Especial 2026 a la finalización del acto
El III Pasacalles Escolar del Carnaval Especial llena de color y alegría el centro de Algeciras
El Teatro Florida de Algeciras acogió este miércoles el pregón del Carnaval Especial 2026, protagonizado por Fran Amado, quien ofreció un discurso lleno de emoción, recuerdos personales y referencias a su pasión por el fútbol, conquistando al público con su entrega y cercanía.
Durante su intervención, Amado dedicó un emotivo recuerdo a su madre, recientemente fallecida, así como a Enrique Tadeo, periodista de Canal Sur fallecido hace unos días, destacando la importancia de la familia y la amistad en su vida. Ataviado como la estatua de Paco de Lucía, situada junto al Acceso Central al Pueto de Algeciras, el pregonero fusionó flamenco y carnaval, ofreciendo una puesta en escena cargada de arte, sentimiento y emoción.
Al finalizar, la Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento hizo entrega de los diplomas y reconocimientos del Carnaval Especial 2026.
- Personaje Popular: Antonio Romera Domínguez Chipi
- Presidente del Jurado del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas: José Pérez Notario
- Diosa del Carnaval: Ana Tadeo Bóveda
- Ninfas del Carnaval: Natalia Ríos Muñoz, Triana María Leiva Losada, Idayra Corbacho Pérez, Sonia Navarro Cayuela, Candela Lara Rodríguez y María Teresa Ortega Cortés
Los Comparsistas Buenos fueron Jairo Pérez Delgado y Guillermo Corbacho Pérez, mientras que los Chirigoteros Buenos recayeron en José Troya Huidobro y Juan Luis Jiménez Pérez.
El Antifaz de Oro 2026 se concedió a Francisco Javier Fernández Cervantes, el Dios Momo 2026 es José Antonio Aragón Coronil Tete, y la Comparsa de Tarifa recibió el Reconocimiento a la Fidelidad con el Carnaval Especial.
Otros galardones destacaron al autor del cartel anunciador, Miguel Bautista Lima, a la Musa del Carnaval Especial 2026, África Martínez Triano, y se otorgó una Mención Especial a Alberto Espinosa Chapaza, periodista de Onda Cero.
En la categoría de Establecimientos con Solera 2026, fueron reconocidos Bar Flipper, Gimnasio Lee Do Kwan, Frutas y Verduras Peña y Boutique Tacho, destacando su contribución histórica al tejido comercial local y a la vida cultural de la ciudad.
El acto contó con la asistencia del primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, y una amplia representación del equipo de gobierno local.
