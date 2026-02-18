Las calles del centro de Algeciras se han convertido este martes en un gran escenario festivo con la celebración del III Pasacalles Escolar del Carnaval Especial, una cita ya consolidada en el calendario local que ha reunido a cientos de escolares, docentes y familias en un desfile marcado por la creatividad, la música y el ambiente carnavalesco.

El pasacalles partió desde el Parque María Cristina y recorrió la avenida Capitán Ontañón, la avenida Blas Infante y la calle Regino Martínez, hasta llegar a la Plaza Alta, donde se celebró una gran fiesta infantil con música y animación, en un entorno cargado de ilusión, participación y convivencia.

En esta tercera edición han tomado parte siete centros educativos del municipio, que desplegaron originales propuestas temáticas y cuidadas puestas en escena. La EEI Gloria Fuertes desfiló con la temática de superhéroes; la EEI El Faro se inspiró en el arte; el CEPR Juan Sebastián Elcano recreó la Feria; el CEE Virgen de la Esperanza eligió China como hilo conductor; el CEIP Puerta del Mar se centró en el cine; el CEIP San Bernardo apostó por Willy Wonka; y la EEI Manuel Tinoco presentó El arte: pintores y obras de arte. Todos los grupos destacaron por la originalidad, el colorido y la implicación de alumnado y profesorado.

La jornada contó con la colaboración de Apymeal y de la ACCA, y se establecieron premios al colegio más participativo, al mejor disfraz y a la mejor puesta en escena, con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la creatividad y el trabajo colectivo de la comunidad educativa.

Al acto asistieron los tenientes de alcalde delegados de Feria y Fiestas, Juana Cid, y de Educación, Javier Vázquez, junto a otros representantes del equipo de Gobierno municipal. Vázquez destacó que este evento alcanza ya su tercer año de celebración y se ha consolidado como una iniciativa que surgió con la unificación de los distintos pasacalles carnavalescos escolares, logrando aumentar progresivamente la participación y el respaldo de los centros.

Juana Cid puso en valor la implicación de los colegios y las familias, subrayando la importancia de este tipo de actividades para mantener viva la tradición del Carnaval, dinamizar el centro de la ciudad y contribuir al impulso del comercio y la hostelería local, además de aportar alegría y ambiente festivo.