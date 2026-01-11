Vecinos de El Cobre protestan por la proliferación de escombreras y vertederos ilegales en Alamillos Oeste, en Algeciras

Vecinos de la barriada de El Cobre, en Algeciras, han mostrado su malestar por el "alarmante estado de abandono" en el que se encuentra el sector de Alamillos Oeste, donde la proliferación de escombreras y vertederos ilegales cada día se hace más patente. Decenas de arquetas abiertas entre la maleza, animales muertos y materiales peligrosos, como planchas con amianto, se acumulan en diversas zonas del monte sin control alguno por parte de las administraciones.

La zona originariamente contentemplaba la construcción de un parque deportivo privado de 123.000 metros cuadrados, 24.000 metros de suelo deportivo público, 18.000 metros cuadrados de equipamiento comercial, suelo reservado para centros escolares, varias promociones de viviendas y espacios libres. Todos estos servicios completados con el importante reclamo del Campus Científico-Tecnológico de la UCA en una parcela de 381.000 metros cuadrados. El proyecto fue anunciado por el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en 2006 firmándose el convenio entre el Ayuntamiento de Algeciras, la Universidad de Cadiz y la Junta de Andalucía en 2007; pero ante la inviabilidad del proyecto por problemas con el suministro eléctrico, fue archivado por Urbanismo marzo de 2022.

Si se llegaron a construir los pisos de la urbanización Mirador de Los Alamillos, una ciudad residencial de 168 viviendas que a día de hoy permanece abandonada. El principal escollo es el suministro eléctrico debiendo conectarse mediante un cable a la subestación del Pinar del Rey en San Roque, lo que supone una tarea harto complicada y con unos costes inviables. Todo parece apuntar a que la promotora inicial de la urbanización Mirador de Los Alamillos comenzó a edificar antes de tener atados todos los trámites o confiada en el campus solventaría el problema de la falta de suministro eléctrico.