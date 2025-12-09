Hallan un caballo muerto en terrenos de Los Guijos, en Algeciras

El caballo muerto en la zona de Los Guijos, este martes.

Vecinos de la zona de Los Guijos, en Algeciras, han denunciado este martes el hallazgo de un caballo muerto en los terrenos colindantes con la Cañada de Los Tomates. Según los testimonios vecinales, el animal llevaría sin vida al menos 72 horas y se encontraba trabado con una cuerda, tal y como ha comprobado Europa Sur.

Todo apunta a que el animal se encontraba en la parcela sin recibir cuidados y que, al tratar de escaparse o correr, se enredó con la soga hasta caer desfallecido.

El hallazgo pone de relieve la existencia de un posible caso de abandono o maltrato del animal que podría constituir un grave incumplimiento de la legislación sobre bienestar animal en España.

Se trata de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales —la más reciente regulación en esta materia— que introdujo una batería de obligaciones y sanciones destinadas a prevenir el maltrato, el abandono y garantizar la tenencia responsable de animales.

Detalle de la pezuña trabada con la soga. / Erasmo Fenoy

Entre otros puntos, la ley prohíbe "abandonar, maltratar, agredir o descuidar animales", así como someterlos a condiciones que comprometan su salud, bienestar o integridad. Aunque la norma pone énfasis sobre todo en animales de compañía —perros, gatos y hurones principalmente—, su reforma penal amplía la protección a “animales que viven bajo control humano o están bajo custodia”, lo que incluye en este caso a los caballos si existe relación de dependencia o cuidado.

Además, en caso de muerte del animal por maltrato o abandono, la normativa prevé sanciones que pueden ir desde multas hasta penas de prisión —cuando concurra agravante—, así como inhabilitación para poseer animales.

De confirmarse que el caballo fue abandonado y que su muerte deriva de negligencia —por ejemplo, haberlo dejado atado sin agua, comida o atención— los responsables se enfrentarían a posibles responsabilidades penales, tal y como prevé la ley.