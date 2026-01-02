Meteo
Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ

La Coordinadora Solidaria de los Puertos reparte más de 400 juguetes para familias necesitadas en Algeciras

02 de enero 2026 - 15:04

1/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
2/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
3/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
4/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
5/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
6/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
7/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
8/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
9/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
10/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
11/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
12/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
13/13 Fotos del reparto de juguetes de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ

