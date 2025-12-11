Fotos de la presentación del libro de Francisco Marquez en el Centro Documental José Luis Cano

El tiempo
El ex director de Botafuegos Francisco Márquez Salaverri presenta sus memorias tras 45 años en prisiones

Claudio Palma

Algeciras, 11 de diciembre 2025 - 10:11

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras ha acogido este miércoles el acto de presentación del libro del ex director de la prisión de Botafuegos Francisco Márquez Salaverri.

La obra lleva por título 45 años entre rejas. La desagradable realidad de las prisiones y en ella se recogen sus memorias tras más de cuatro décadas en el cuerpo de Instituciones Penitenciarias, incluyendo 16 años al frente del centro penitenciario algecireño.

