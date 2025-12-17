Última hora
El PSOE de Algeciras estudia ampliar la denuncia contra Landaluce tras un audio con presiones sobre Laura Ruiz
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos del Paseo de la Ilusión de los taxistas de Algeciras para enseñar la Navidad a los mayores

El Paseo de la Ilusión: los taxis de Algeciras llevan la Navidad a los mayores

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 17 de diciembre 2025 - 20:27

Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
1/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
2/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
3/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
4/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
5/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
6/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
7/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
8/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
9/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
10/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
11/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
12/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
13/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
14/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
15/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
16/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
17/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
18/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
19/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
20/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
21/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
22/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
23/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
24/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
25/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
26/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
27/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
28/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
29/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
30/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
31/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
32/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras
33/33 Las fotos del Paseo de la ilusión a los mayores de Algeciras / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats